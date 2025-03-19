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Viareggio Kupası 2025
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19.03.2025 | 16:30 | FK Crvena Zvezda Belgrade Viareggio Team-FC Mavlon Viareggio Team | Viareggio Kupası | 2. Hafta

FK Crvena Zvezda Belgrade Viareggio Team ile FC Mavlon Viareggio Team 2025 Viareggio Kupası yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen FK Crvena Zvezda Belgrade Viareggio Team-FC Mavlon Viareggio Team maçı, Stadı'nda oynanıyor. FK Crvena Zvezda Belgrade Viareggio Team-FC Mavlon Viareggio Team maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: FK Crvena Zvezda Belgrade Viareggio Team-FC Mavlon Viareggio Team
Maçın Tarihi ve Saati: 19.03.2025 / 16:30
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