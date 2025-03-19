19.03.2025 | 22:00 | San Martin de San Juan Reserve-CA Talleres de Cordoba Reserve | Liga Profesional, Reserves | 5. Hafta

San Martin de San Juan Reserve ile CA Talleres de Cordoba Reserve 2025 Liga Profesional, Reserves yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen San Martin de San Juan Reserve-CA Talleres de Cordoba Reserve maçı, Stadı'nda oynanıyor. San Martin de San Juan Reserve-CA Talleres de Cordoba Reserve maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: San Martin de San Juan Reserve-CA Talleres de Cordoba Reserve
Maçın Tarihi ve Saati: 19.03.2025 / 22:00
Maçın Hakemi: