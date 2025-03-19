www.fotomac.com.tr Anasayfa
FİKSTÜR
PUAN DURUMU
TAKIMLAR
LİG İSTATİSTİĞİ
Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
Ülke
Turnuva
Sezon
Maçlar
Canlı Skor Arjantin Liga Profesional, Reserves Primera LPF, Reserves 2025 Sezonu San Martin de San Juan Reserve - CA Talleres de Cordoba Reserve maçı
Primera LPF, Reserves 2025
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR

19.03.2025 | 22:00 | San Martin de San Juan Reserve-CA Talleres de Cordoba Reserve | Liga Profesional, Reserves | 5. Hafta

San Martin de San Juan Reserve ile CA Talleres de Cordoba Reserve 2025 Liga Profesional, Reserves yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen San Martin de San Juan Reserve-CA Talleres de Cordoba Reserve maçı, Stadı'nda oynanıyor. San Martin de San Juan Reserve-CA Talleres de Cordoba Reserve maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: San Martin de San Juan Reserve-CA Talleres de Cordoba Reserve
Maçın Tarihi ve Saati: 19.03.2025 / 22:00
Maçın Hakemi:

Günün Spor Manşetleri

Tüm Manşetler
Özbek: F.Bahçe 4. yıldızı takmadan...
Samsunspor F.Bahçe'yi TFF'ye şikayet etti
REKLAM - Türk Telekom
F.Bahçe'de kritik sakatlık!
Yükleniyor Maç Bilgileri Yükleniyor