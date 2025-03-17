17.03.2025 | 15:45 | ACF Fiorentina Viareggio Team-FK Crvena Zvezda Belgrade Viareggio Team | Viareggio Kupası | 1. Hafta

ACF Fiorentina Viareggio Team ile FK Crvena Zvezda Belgrade Viareggio Team 2025 Viareggio Kupası yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen ACF Fiorentina Viareggio Team-FK Crvena Zvezda Belgrade Viareggio Team maçı, Stadı'nda oynanıyor. ACF Fiorentina Viareggio Team-FK Crvena Zvezda Belgrade Viareggio Team maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: ACF Fiorentina Viareggio Team-FK Crvena Zvezda Belgrade Viareggio Team

Maçın Tarihi ve Saati: 17.03.2025 / 15:45

Maçın Hakemi: