16.03.2025 | 04:00 | CD Luis Angel Firpo Usulutan-CD Platense Municipal Zacatecoluca | Premier Lig, Kapanış | 12. Hafta

CD Luis Angel Firpo Usulutan ile CD Platense Municipal Zacatecoluca 2025 Premier Lig, Kapanış yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CD Luis Angel Firpo Usulutan-CD Platense Municipal Zacatecoluca maçı, Stadı'nda oynanıyor. CD Luis Angel Firpo Usulutan-CD Platense Municipal Zacatecoluca maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: CD Luis Angel Firpo Usulutan-CD Platense Municipal Zacatecoluca
Maçın Tarihi ve Saati: 16.03.2025 / 04:00
Maçın Hakemi: