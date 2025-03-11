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Profesyonel Lig 2025
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11.03.2025 | 01:00 | Gimnasia Y Esgrima La Plata-Deportivo Riestra AFBC | Profesyonel Lig | 9. Hafta

Gimnasia Y Esgrima La Plata ile Deportivo Riestra AFBC 2025 Profesyonel Lig yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Ramirez, Nicolas tarafından yönetilen Gimnasia Y Esgrima La Plata-Deportivo Riestra AFBC maçı, Estadio Juan Carmelo Zerillo Stadı'nda oynanıyor. Gimnasia Y Esgrima La Plata-Deportivo Riestra AFBC maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Gimnasia Y Esgrima La Plata-Deportivo Riestra AFBC
Maçın Tarihi ve Saati: 11.03.2025 / 01:00
Maçın Hakemi: Ramirez, Nicolas

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