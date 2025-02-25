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Profesyonel Lig 2025
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25.02.2025 | 01:00 | Argentinos Juniors-Independiente Rivadavia De Mendoza | Profesyonel Lig | 7. Hafta

Argentinos Juniors ile Independiente Rivadavia De Mendoza 2025 Profesyonel Lig yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Ramirez, Nicolas tarafından yönetilen Argentinos Juniors-Independiente Rivadavia De Mendoza maçı, Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanıyor. Argentinos Juniors-Independiente Rivadavia De Mendoza maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Argentinos Juniors-Independiente Rivadavia De Mendoza
Maçın Tarihi ve Saati: 25.02.2025 / 01:00
Maçın Hakemi: Ramirez, Nicolas

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