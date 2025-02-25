25.02.2025 | 23:00 | Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve-CA Barracas Central Reserve | Liga Profesional, Reserves | 2. Hafta

Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve ile CA Barracas Central Reserve 2025 Liga Profesional, Reserves yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve-CA Barracas Central Reserve maçı, Stadı'nda oynanıyor. Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve-CA Barracas Central Reserve maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve-CA Barracas Central Reserve
Maçın Tarihi ve Saati: 25.02.2025 / 23:00
Maçın Hakemi: