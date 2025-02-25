25.02.2025 | 13:30 | Sporting Clube de Goa-North Eastern re Organising Cultural Association FC | I-League 2 | 1. Hafta

Sporting Clube de Goa ile North Eastern re Organising Cultural Association FC 2025 I-League 2 yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Sporting Clube de Goa-North Eastern re Organising Cultural Association FC maçı, Stadı'nda oynanıyor. Sporting Clube de Goa-North Eastern re Organising Cultural Association FC maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: Sporting Clube de Goa-North Eastern re Organising Cultural Association FC

Maçın Tarihi ve Saati: 25.02.2025 / 13:30

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