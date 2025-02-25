25.02.2025 | 01:30 | Sportivo Trinidense-Club General Caballero JLM | Division de Honor, Açılış | 6. Hafta

Sportivo Trinidense ile Club General Caballero JLM 2025 Division de Honor, Açılış yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Diaz De Vivar, Mario Alberto tarafından yönetilen Sportivo Trinidense-Club General Caballero JLM maçı, Estadio Martin Torres Stadı'nda oynanıyor. Sportivo Trinidense-Club General Caballero JLM maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Sportivo Trinidense-Club General Caballero JLM
Maçın Tarihi ve Saati: 25.02.2025 / 01:30
Maçın Hakemi: Diaz De Vivar, Mario Alberto