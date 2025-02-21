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CONCACAF Champions Cup 2025
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21.02.2025 | 04:00 | Deportivo Saprissa San Jose-Vancouver Whitecaps FC | CONCACAF Şampiyonlar Ligi | 1. Hafta

Deportivo Saprissa San Jose ile Vancouver Whitecaps FC 2025 CONCACAF Şampiyonlar Ligi yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Barton Cisneros, Ivan Arcides tarafından yönetilen Deportivo Saprissa San Jose-Vancouver Whitecaps FC maçı, Estadio Ricardo Saprissa Ayma Stadı'nda oynanıyor. Deportivo Saprissa San Jose-Vancouver Whitecaps FC maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Deportivo Saprissa San Jose-Vancouver Whitecaps FC
Maçın Tarihi ve Saati: 21.02.2025 / 04:00
Maçın Hakemi: Barton Cisneros, Ivan Arcides

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