17.02.2025 | 23:00 | Gimnasia Y Esgrima La Plata-San Martin de San Juan | Profesyonel Lig | 6. Hafta

Gimnasia Y Esgrima La Plata ile San Martin de San Juan 2025 Profesyonel Lig yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Falcon Perez, Yael tarafından yönetilen Gimnasia Y Esgrima La Plata-San Martin de San Juan maçı, Estadio Juan Carmelo Zerillo Stadı'nda oynanıyor. Gimnasia Y Esgrima La Plata-San Martin de San Juan maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Gimnasia Y Esgrima La Plata-San Martin de San Juan
Maçın Tarihi ve Saati: 17.02.2025 / 23:00
Maçın Hakemi: Falcon Perez, Yael