16.02.2025 | 12:00 | Diamond Harbour FC-North Eastern re Organising Cultural Association FC | I-League 2 | 1. Hafta

Diamond Harbour FC ile North Eastern re Organising Cultural Association FC 2025 I-League 2 yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Diamond Harbour FC-North Eastern re Organising Cultural Association FC maçı, Stadı'nda oynanıyor. Diamond Harbour FC-North Eastern re Organising Cultural Association FC maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Diamond Harbour FC-North Eastern re Organising Cultural Association FC
Maçın Tarihi ve Saati: 16.02.2025 / 12:00
Maçın Hakemi: