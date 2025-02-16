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Canlı Skor Hindistan I-League 2 I-League 2 2025 Sezonu Diamond Harbour FC - North Eastern re Organising Cultural Association FC maçı
I-League 2 2025
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR

16.02.2025 | 12:00 | Diamond Harbour FC-North Eastern re Organising Cultural Association FC | I-League 2 | 1. Hafta

Diamond Harbour FC ile North Eastern re Organising Cultural Association FC 2025 I-League 2 yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Diamond Harbour FC-North Eastern re Organising Cultural Association FC maçı, Stadı'nda oynanıyor. Diamond Harbour FC-North Eastern re Organising Cultural Association FC maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Diamond Harbour FC-North Eastern re Organising Cultural Association FC
Maçın Tarihi ve Saati: 16.02.2025 / 12:00
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