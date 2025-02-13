13.02.2025 | 04:30 | Independiente Santa Fe-Atletico Nacional Medellin | Primera A, Apertura | 4. Hafta

Independiente Santa Fe ile Atletico Nacional Medellin 2025 Primera A, Apertura yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Ruiz Casas, Diego Alejandro tarafından yönetilen Independiente Santa Fe-Atletico Nacional Medellin maçı, Estadio Nemesio Camacho El Campin Stadı'nda oynanıyor. Independiente Santa Fe-Atletico Nacional Medellin maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Independiente Santa Fe-Atletico Nacional Medellin
Maçın Tarihi ve Saati: 13.02.2025 / 04:30
Maçın Hakemi: Ruiz Casas, Diego Alejandro