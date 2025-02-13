13.02.2025 | 04:30 | Independiente Santa Fe-Atletico Nacional Medellin | Primera A, Apertura | 4. Hafta

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13.02.2025 | Independiente Santa Fe - Atletico Nacional Medellin 25.01.2025 | Boyaco Chico FC - CA Bucaramanga 25.01.2025 | Union Magdalena - Millonarios FC 26.01.2025 | America de Cali - Llaneros FC 26.01.2025 | Atletico Nacional Medellin - CD Once Caldas 26.01.2025 | Independiente Santa Fe - CS Deportes Pereira 27.01.2025 | CD Junior FC - AD Cali 27.01.2025 | Atletico Nacional Medellin - CD Once Caldas 27.01.2025 | Alianza FC Valledupar - Independiente Medellin 28.01.2025 | Rionegro Aguilas - CD La Equidad 28.01.2025 | CD Tolima - AD Pasto 29.01.2025 | Fortaleza FC - Envigado FC 01.02.2025 | Independiente Santa Fe - CD Tolima 01.02.2025 | CD Once Caldas - Fortaleza FC 02.02.2025 | AD Pasto - Millonarios FC 02.02.2025 | CD Junior FC - Rionegro Aguilas 02.02.2025 | CD La Equidad - Atletico Nacional Medellin 03.02.2025 | AD Cali - Envigado FC 03.02.2025 | Independiente Medellin - Boyaco Chico FC 03.02.2025 | CA Bucaramanga - America de Cali 04.02.2025 | CS Deportes Pereira - Alianza FC Valledupar 04.02.2025 | Llaneros FC - Union Magdalena 05.02.2025 | CS Deportes Pereira - Alianza FC Valledupar 08.02.2025 | Rionegro Aguilas - Independiente Santa Fe 08.02.2025 | CD Tolima - Alianza FC Valledupar 08.02.2025 | Boyaco Chico FC - Llaneros FC 09.02.2025 | America de Cali - AD Pasto 09.02.2025 | Union Magdalena - CD Junior FC 09.02.2025 | Millonarios FC - CD La Equidad 09.02.2025 | Envigado FC - Independiente Medellin 10.02.2025 | CD Once Caldas - CA Bucaramanga 10.02.2025 | Fortaleza FC - AD Cali 10.02.2025 | Atletico Nacional Medellin - CS Deportes Pereira 12.02.2025 | Llaneros FC - Millonarios FC 12.02.2025 | Rionegro Aguilas - America de Cali 13.02.2025 | AD Pasto - Boyaco Chico FC 13.02.2025 | Independiente Medellin - Union Magdalena 14.02.2025 | CD La Equidad - Envigado FC 14.02.2025 | CD Junior FC - CD Once Caldas