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Canlı Skor Kolombiya Primera A, Apertura Primera A, Apertura 2025 Sezonu Independiente Santa Fe - Atletico Nacional Medellin maçı
Primera A, Apertura 2025
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13.02.2025 | 04:30 | Independiente Santa Fe-Atletico Nacional Medellin | Primera A, Apertura | 4. Hafta

Independiente Santa Fe ile Atletico Nacional Medellin 2025 Primera A, Apertura yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Ruiz Casas, Diego Alejandro tarafından yönetilen Independiente Santa Fe-Atletico Nacional Medellin maçı, Estadio Nemesio Camacho El Campin Stadı'nda oynanıyor. Independiente Santa Fe-Atletico Nacional Medellin maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Independiente Santa Fe-Atletico Nacional Medellin
Maçın Tarihi ve Saati: 13.02.2025 / 04:30
Maçın Hakemi: Ruiz Casas, Diego Alejandro

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