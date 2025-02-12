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I-League 2 2025
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12.02.2025 | 13:30 | Sports Academy Tirur-North Eastern re Organising Cultural Association FC | I-League 2 | 1. Hafta

Sports Academy Tirur ile North Eastern re Organising Cultural Association FC 2025 I-League 2 yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Sports Academy Tirur-North Eastern re Organising Cultural Association FC maçı, Stadı'nda oynanıyor. Sports Academy Tirur-North Eastern re Organising Cultural Association FC maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Sports Academy Tirur-North Eastern re Organising Cultural Association FC
Maçın Tarihi ve Saati: 12.02.2025 / 13:30
Maçın Hakemi:

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