12.02.2025 | 13:30 | Sports Academy Tirur-North Eastern re Organising Cultural Association FC | I-League 2 | 1. Hafta

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12.02.2025 | Sports Academy Tirur - North Eastern re Organising Cultural Association FC 25.01.2025 | Diamond Harbour FC - Trau FC 25.01.2025 | Sports Academy Tirur - FC Bengaluru United 26.01.2025 | United Sports Club - Klasa 27.01.2025 | Chanmari FC - North Eastern re Organising Cultural Association FC 01.02.2025 | Chanmari FC - United Sports Club 01.02.2025 | FC Bengaluru United - North Eastern re Organising Cultural Association FC 02.02.2025 | Klasa - Trau FC 02.02.2025 | Diamond Harbour FC - Sporting Clube de Goa 06.02.2025 | Diamond Harbour FC - Klasa 06.02.2025 | Sports Academy Tirur - United Sports Club 07.02.2025 | Chanmari FC - Sporting Clube de Goa 07.02.2025 | FC Bengaluru United - Trau FC 11.02.2025 | Chanmari FC - Trau FC 11.02.2025 | Sporting Clube de Goa - Klasa 12.02.2025 | United Sports Club - FC Bengaluru United