Maçları Filtrele

02.02.2025 | Conil CF - UD Tomares 07.09.2024 | Espeleno Atletico - AD Ceuta B 07.09.2024 | AD Cartaya - CD Ciudad de Lucena 07.09.2024 | Coria CF - CD Utrera 08.09.2024 | Cordoba CF B - Conil CF 08.09.2024 | Atletico Onubense - Bollullos CF 08.09.2024 | CD Gerena - Club Atletico Central 08.09.2024 | UD Tomares - CD San Roque de Lepe 08.09.2024 | CD Pozoblanco - Puente Genil FC 08.09.2024 | CD Inter Sevilla - Club Atletico Central 08.09.2024 | La Palma CF - Sevilla FC C 14.09.2024 | AD Ceuta B - Cordoba CF B 14.09.2024 | Conil CF - Coria CF 15.09.2024 | Bollullos CF - La Palma CF 15.09.2024 | CD Utrera - UD Tomares 15.09.2024 | Sevilla FC C - CD Inter Sevilla 15.09.2024 | Sevilla FC C - CD Gerena 15.09.2024 | Club Atletico Central - CD Pozoblanco 15.09.2024 | CD San Roque de Lepe - Atletico Onubense 15.09.2024 | CD Ciudad de Lucena - Espeleno Atletico 15.09.2024 | Puente Genil FC - AD Cartaya 21.09.2024 | Coria CF - AD Ceuta B 21.09.2024 | AD Cartaya - Club Atletico Central 22.09.2024 | La Palma CF - CD Gerena 22.09.2024 | Atletico Onubense - CD Utrera 22.09.2024 | Cordoba CF B - CD Ciudad de Lucena 22.09.2024 | La Palma CF - CD Gerena 22.09.2024 | Bollullos CF - CD San Roque de Lepe 22.09.2024 | UD Tomares - Conil CF 22.09.2024 | CD Pozoblanco - Sevilla FC C 22.09.2024 | Espeleno Atletico - Puente Genil FC 28.09.2024 | AD Ceuta B - UD Tomares 28.09.2024 | Club Atletico Central - Espeleno Atletico 29.09.2024 | CD Utrera - Bollullos CF 29.09.2024 | Conil CF - Atletico Onubense 29.09.2024 | Sevilla FC C - AD Cartaya 29.09.2024 | Puente Genil FC - Cordoba CF B 29.09.2024 | CD Gerena - CD Pozoblanco 29.09.2024 | CD San Roque de Lepe - La Palma CF 29.09.2024 | CD Ciudad de Lucena - Coria CF 29.09.2024 | CD Gerena - CD Pozoblanco 05.10.2024 | AD Cartaya - CD Gerena 06.10.2024 | CD San Roque de Lepe - CD Utrera 06.10.2024 | Bollullos CF - Conil CF 06.10.2024 | UD Tomares - CD Ciudad de Lucena 06.10.2024 | Coria CF - Puente Genil FC 06.10.2024 | Cordoba CF B - Club Atletico Central 06.10.2024 | La Palma CF - CD Pozoblanco 06.10.2024 | Atletico Onubense - AD Ceuta B 06.10.2024 | AD Cartaya - CD Gerena 06.10.2024 | Espeleno Atletico - Sevilla FC C 12.10.2024 | AD Ceuta B - Bollullos CF 13.10.2024 | CD Pozoblanco - AD Cartaya 13.10.2024 | CD Utrera - La Palma CF 13.10.2024 | Conil CF - CD San Roque de Lepe 13.10.2024 | Puente Genil FC - UD Tomares 13.10.2024 | Club Atletico Central - Coria CF 13.10.2024 | Sevilla FC C - Cordoba CF B 13.10.2024 | CD Ciudad de Lucena - Atletico Onubense 13.10.2024 | CD Gerena - Espeleno Atletico 13.10.2024 | CD Gerena - Espeleno Atletico 26.10.2024 | AD Ceuta B - CD Utrera 26.10.2024 | Club Atletico Central - Atletico Onubense 26.10.2024 | AD Cartaya - Espeleno Atletico 26.10.2024 | CD Ciudad de Lucena - CD San Roque de Lepe 27.10.2024 | Conil CF - La Palma CF 27.10.2024 | CD Pozoblanco - Cordoba CF B 27.10.2024 | Puente Genil FC - Bollullos CF 27.10.2024 | Sevilla FC C - UD Tomares 27.10.2024 | CD Gerena - Coria CF 27.10.2024 | CD Gerena - Coria CF 31.10.2024 | CD Pozoblanco - AD Cartaya 01.11.2024 | Bollullos CF - Club Atletico Central 02.11.2024 | Conil CF - AD Ceuta B 03.11.2024 | CD Utrera - CD Ciudad de Lucena 03.11.2024 | Atletico Onubense - Sevilla FC C 03.11.2024 | Coria CF - CD Pozoblanco 03.11.2024 | La Palma CF - Espeleno Atletico 03.11.2024 | UD Tomares - CD Gerena 03.11.2024 | Cordoba CF B - AD Cartaya 03.11.2024 | UD Tomares - CD Gerena 03.11.2024 | CD San Roque de Lepe - Puente Genil FC 13.11.2024 | CD Pozoblanco - AD Cartaya 17.11.2024 | CD Utrera - Club Atletico Central 17.11.2024 | Atletico Onubense - CD Pozoblanco 17.11.2024 | UD Tomares - AD Cartaya 17.11.2024 | Coria CF - Espeleno Atletico 17.11.2024 | La Palma CF - Cordoba CF B 23.11.2024 | Club Atletico Central - Conil CF 23.11.2024 | Puente Genil FC - AD Ceuta B 24.11.2024 | Sevilla FC C - CD Utrera 24.11.2024 | CD Pozoblanco - Bollullos CF 24.11.2024 | AD Cartaya - Atletico Onubense 24.11.2024 | Cordoba CF B - Coria CF 24.11.2024 | CD Ciudad de Lucena - La Palma CF 24.11.2024 | CD Gerena - CD San Roque de Lepe 24.11.2024 | CD Gerena - CD San Roque de Lepe 24.11.2024 | Espeleno Atletico - UD Tomares 01.12.2024 | CD Utrera - CD Gerena 01.12.2024 | Conil CF - Sevilla FC C 01.12.2024 | Atletico Onubense - Espeleno Atletico 01.12.2024 | UD Tomares - Cordoba CF B 01.12.2024 | La Palma CF - Coria CF 01.12.2024 | CD Utrera - CD Gerena 01.12.2024 | CD Ciudad de Lucena - Puente Genil FC 06.12.2024 | Puente Genil FC - La Palma CF 06.12.2024 | Sevilla FC C - AD Ceuta B 06.12.2024 | Cordoba CF B - Atletico Onubense 06.12.2024 | CD Pozoblanco - CD Utrera 08.12.2024 | Club Atletico Central - CD Ciudad de Lucena 08.12.2024 | CD Gerena - Conil CF 08.12.2024 | AD Cartaya - CD San Roque de Lepe 08.12.2024 | Espeleno Atletico - Bollullos CF 08.12.2024 | Coria CF - UD Tomares 14.12.2024 | Puente Genil FC - Club Atletico Central 15.12.2024 | Conil CF - CD Pozoblanco 15.12.2024 | CD Utrera - AD Cartaya 15.12.2024 | La Palma CF - UD Tomares 15.12.2024 | CD Ciudad de Lucena - Sevilla FC C 20.12.2024 | CD Pozoblanco - AD Ceuta B 21.12.2024 | Sevilla FC C - Puente Genil FC 21.12.2024 | Cordoba CF B - CD San Roque de Lepe 21.12.2024 | AD Cartaya - Conil CF 21.12.2024 | UD Tomares - Atletico Onubense 22.12.2024 | La Palma CF - Club Atletico Central 22.12.2024 | Espeleno Atletico - CD Utrera 22.12.2024 | Coria CF - Bollullos CF 22.12.2024 | CD Gerena - CD Ciudad de Lucena 22.12.2024 | CD Gerena - CD Ciudad de Lucena 11.01.2025 | AD Ceuta B - AD Cartaya 12.01.2025 | Puente Genil FC - CD Gerena 12.01.2025 | Conil CF - Espeleno Atletico 12.01.2025 | CD Utrera - Cordoba CF B 12.01.2025 | CD San Roque de Lepe - Coria CF 18.01.2025 | AD Ceuta B - Espeleno Atletico 19.01.2025 | CD San Roque de Lepe - UD Tomares 19.01.2025 | CD Utrera - Coria CF 19.01.2025 | Sevilla FC C - La Palma CF 26.01.2025 | La Palma CF - Bollullos CF 26.01.2025 | Atletico Onubense - CD San Roque de Lepe 26.01.2025 | UD Tomares - CD Utrera 26.01.2025 | Coria CF - Conil CF 26.01.2025 | CD Gerena - Sevilla FC C 01.02.2025 | AD Ceuta B - Coria CF 02.02.2025 | CD Utrera - Atletico Onubense 02.02.2025 | Puente Genil FC - Espeleno Atletico 02.02.2025 | CD Gerena - La Palma CF