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I-League 2 2025
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01.02.2025 | 13:30 | FC Bengaluru United-North Eastern re Organising Cultural Association FC | I-League 2 | 1. Hafta

FC Bengaluru United ile North Eastern re Organising Cultural Association FC 2025 I-League 2 yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen FC Bengaluru United-North Eastern re Organising Cultural Association FC maçı, Stadı'nda oynanıyor. FC Bengaluru United-North Eastern re Organising Cultural Association FC maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: FC Bengaluru United-North Eastern re Organising Cultural Association FC
Maçın Tarihi ve Saati: 01.02.2025 / 13:30
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