29.01.2025 | 03:30 | Independiente Rivadavia De Mendoza-CA Barracas Central | Profesyonel Lig | 2. Hafta

Independiente Rivadavia De Mendoza ile CA Barracas Central 2025 Profesyonel Lig yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Penel, Ariel tarafından yönetilen Independiente Rivadavia De Mendoza-CA Barracas Central maçı, Estadio Bautista Gargantini Stadı'nda oynanıyor. Independiente Rivadavia De Mendoza-CA Barracas Central maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Independiente Rivadavia De Mendoza-CA Barracas Central
Maçın Tarihi ve Saati: 29.01.2025 / 03:30
Maçın Hakemi: Penel, Ariel