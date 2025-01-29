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Profesyonel Lig 2025
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29.01.2025 | 03:30 | Independiente Rivadavia De Mendoza-CA Barracas Central | Profesyonel Lig | 2. Hafta

Independiente Rivadavia De Mendoza ile CA Barracas Central 2025 Profesyonel Lig yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Penel, Ariel tarafından yönetilen Independiente Rivadavia De Mendoza-CA Barracas Central maçı, Estadio Bautista Gargantini Stadı'nda oynanıyor. Independiente Rivadavia De Mendoza-CA Barracas Central maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Independiente Rivadavia De Mendoza-CA Barracas Central
Maçın Tarihi ve Saati: 29.01.2025 / 03:30
Maçın Hakemi: Penel, Ariel

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