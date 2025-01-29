29.01.2025 | 23:00 | Gimnasia Y Esgrima La Plata-CA San Lorenzo Almagro | Profesyonel Lig | 2. Hafta

Gimnasia Y Esgrima La Plata ile CA San Lorenzo Almagro 2025 Profesyonel Lig yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Hilfer, Leandro Rey tarafından yönetilen Gimnasia Y Esgrima La Plata-CA San Lorenzo Almagro maçı, Estadio Juan Carmelo Zerillo Stadı'nda oynanıyor. Gimnasia Y Esgrima La Plata-CA San Lorenzo Almagro maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Gimnasia Y Esgrima La Plata-CA San Lorenzo Almagro
Maçın Tarihi ve Saati: 29.01.2025 / 23:00
Maçın Hakemi: Hilfer, Leandro Rey