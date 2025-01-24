24.01.2025 | 03:30 | Newells Old Boys-Independiente Rivadavia De Mendoza | Profesyonel Lig | 1. Hafta

Newells Old Boys ile Independiente Rivadavia De Mendoza 2025 Profesyonel Lig yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Trucco, Silvio tarafından yönetilen Newells Old Boys-Independiente Rivadavia De Mendoza maçı, Estadio Marcelo Bielsa Stadı'nda oynanıyor. Newells Old Boys-Independiente Rivadavia De Mendoza maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: Newells Old Boys-Independiente Rivadavia De Mendoza

Maçın Tarihi ve Saati: 24.01.2025 / 03:30

Maçın Hakemi: Trucco, Silvio