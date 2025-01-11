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Canlı Skor Meksika Liga MX, Kapanış Liga MX, Kapanış 2025 Sezonu Club Tijuana de Caliente - Deportivo Toluca FC maçı
Liga MX, Kapanış 2025
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11.01.2025 | 06:00 | Club Tijuana de Caliente-Deportivo Toluca FC | Liga MX, Kapanış | 1. Hafta

Club Tijuana de Caliente ile Deportivo Toluca FC 2025 Liga MX, Kapanış yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Camacho Peregrina, Jorge Abraham tarafından yönetilen Club Tijuana de Caliente-Deportivo Toluca FC maçı, Estadio Caliente Stadı'nda oynanıyor. Club Tijuana de Caliente-Deportivo Toluca FC maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Club Tijuana de Caliente-Deportivo Toluca FC
Maçın Tarihi ve Saati: 11.01.2025 / 06:00
Maçın Hakemi: Camacho Peregrina, Jorge Abraham

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