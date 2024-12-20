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Canlı Skor Uluslararası Gençlik Ligi U20 Hazırlık Maçları U20 Hazırlık Maçları 2024 Sezonu Peru - Ekvador maçı
U20 Hazırlık Maçları 2024
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR
U20 Hazırlık Maçları | 1
Peru
20/12/24 - 19:00 0 : 0
Ekvador
Bravo, Miguel
Önemli Dakikalar Canlı Anlatım Maç İstatistiği Saha İçi Diziliş
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