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U20 Hazırlık Maçları 2016
U20 Hazırlık Maçları 2015
U20 Hazırlık Maçları 2014
U20 Hazırlık Maçları 2013
U20 Hazırlık Maçları 2012
U20 Hazırlık Maçları 2011
U20 Hazırlık Maçları 2010
Maçlar
19.12.2024 | Kolombiya - Venezuela
19.01.2024 | Guatemala - Küba
20.01.2024 | Kosta Rika - Belize
21.01.2024 | Belize - Guatemala
22.01.2024 | Kosta Rika - Küba
24.01.2024 | Kosta Rika - Guatemala
20.02.2024 | Sierra Leone - Liberia
25.02.2024 | Sierra Leone - Liberia
20.03.2024 | Macaristan - Iceland U20
21.03.2024 | Portekiz - Çek Cumhuriyeti
21.03.2024 | Romanya - İtalya
22.03.2024 | Uruguay - Rusya
22.03.2024 | Fas - İngiltere
22.03.2024 | Almanya - Fransa
22.03.2024 | Macaristan - Iceland U20
22.03.2024 | Polonya - İngiltere
25.03.2024 | Indonesia - Çin
25.03.2024 | Almanya - Fransa
26.03.2024 | Portekiz - Danimarka
26.03.2024 | Çek Cumhuriyeti - İngiltere
26.03.2024 | Romanya - Polonya
05.06.2024 | Uruguay - Avustralya
08.06.2024 | Şili - Avustralya
11.06.2024 | Şili - Avustralya
19.06.2024 | Paraguay - Ekvador
20.06.2024 | Şili - Kanada
21.06.2024 | Şili - Paraguay
22.06.2024 | Ekvador - Kanada
23.06.2024 | Paraguay - Kanada
24.06.2024 | Şili - Ekvador
02.07.2024 | Kosta Rika - El Salvador
05.07.2024 | Kosta Rika - El Salvador
15.08.2024 | Lebanon - Syria
17.08.2024 | Lebanon - Syria
05.09.2024 | Çek Cumhuriyeti - İtalya
05.09.2024 | Portekiz - Norveç
05.09.2024 | Romanya - Almanya
06.09.2024 | Brezilya - Meksika
06.09.2024 | Türkiye - İngiltere
06.09.2024 | Fransa - İsviçre
07.09.2024 | İsveç - Danimarka
09.09.2024 | Fransa - İsviçre
09.09.2024 | Portekiz - Polonya
10.09.2024 | İtalya - Almanya
10.09.2024 | Çek Cumhuriyeti - Türkiye
10.09.2024 | İsveç - Danimarka
10.09.2024 | İngiltere - Romanya
10.10.2024 | İtalya - İngiltere
10.10.2024 | Çek Cumhuriyeti - Romanya
10.10.2024 | Türkiye - Portekiz
11.10.2024 | Almanya - Polonya
11.10.2024 | Fransa - Fas
14.10.2024 | Fransa - Fas
14.10.2024 | Almanya - Gana
14.10.2024 | Suudi Arabistan - Çin
14.10.2024 | Portekiz - İtalya
14.10.2024 | Romanya - İsviçre
14.10.2024 | İngiltere - Çek Cumhuriyeti
15.10.2024 | Polonya - Türkiye
16.10.2024 | Paraguay - Venezuela
12.11.2024 | Uruguay - Peru
13.11.2024 | Meksika - Venezuela
14.11.2024 | Romanya - Portekiz
14.11.2024 | Fransa - Kore Cumhuriyeti
14.11.2024 | Uruguay - Peru
15.11.2024 | Bolivya - Arjantin
15.11.2024 | Polonya - İtalya
15.11.2024 | İsviçre - Çek Cumhuriyeti
15.11.2024 | İngiltere - Almanya
16.11.2024 | Fransa - Danimarka
16.11.2024 | ABD - Kore Cumhuriyeti
18.11.2024 | Kore Cumhuriyeti - Danimarka
18.11.2024 | Özbekistan - Irak
18.11.2024 | Portekiz - Çek Cumhuriyeti
18.11.2024 | ABD - Fransa
19.11.2024 | İtalya - Romanya
19.11.2024 | Polonya - İngiltere
19.11.2024 | Ekvador - Kolombiya
19.11.2024 | Türkiye - Almanya
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U20 Hazırlık Maçları 2024 Sezonu
Kolombiya - Venezuela maçı
U20 Hazırlık Maçları 2024
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TAKIMLAR
U20 Hazırlık Maçları | 1
Kolombiya
19/12/24 - 01:00
0 : 0
Venezuela
Önemli Dakikalar
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Maç İstatistiği
Saha İçi Diziliş
Veri Bulunmamaktadır