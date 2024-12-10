10.12.2024 | 01:15 | CA Belgrano de Cordoba-Estudiantes de La Plata | Profesyonel Lig | 26. Hafta

CA Belgrano de Cordoba ile Estudiantes de La Plata 2024 Profesyonel Lig yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Martinez, Sebastian Nicolas tarafından yönetilen CA Belgrano de Cordoba-Estudiantes de La Plata maçı, Estadio Malvinas Argentinas Stadı'nda oynanıyor. CA Belgrano de Cordoba-Estudiantes de La Plata maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: CA Belgrano de Cordoba-Estudiantes de La Plata
Maçın Tarihi ve Saati: 10.12.2024 / 01:15
Maçın Hakemi: Martinez, Sebastian Nicolas