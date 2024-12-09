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Maçlar
09.12.2024 | Yemen - Kuveyt
01.01.2024 | Japonya - Tayland
02.01.2024 | Endonezya - Libya
04.01.2024 | Hong Kong - Tacikistan
04.01.2024 | Suudi Arabistan - Lübnan
05.01.2024 | Endonezya - Libya
05.01.2024 | Kırgızistan - Suriye
05.01.2024 | İran - Burkina Faso
05.01.2024 | Katar - Ürdün
05.01.2024 | Togo - Cezayir
06.01.2024 | Irak - Kore Cumhuriyeti
06.01.2024 | Bahreyn - Avustralya
06.01.2024 | BAE - Oman Sultanlığı
06.01.2024 | Fildişi Sahili - Sierra Leone
06.01.2024 | Tunus - Moritanya
06.01.2024 | Mali - Gine Bissau
07.01.2024 | Mısır - Tanzanya
08.01.2024 | Gine - Nijerya
08.01.2024 | Botsvana - Mozambik
08.01.2024 | Suriye - Malezya
08.01.2024 | Senegal - Nijer
08.01.2024 | Gana - Namibya
09.01.2024 | Japonya - Ürdün
09.01.2024 | Zambiya - Kamerun
09.01.2024 | Kırgızistan - Vietnam
09.01.2024 | Burundi - Cezayir
09.01.2024 | Endonezya - İran
09.01.2024 | Suudi Arabistan - Filistin
10.01.2024 | Kongo Cumhuriyeti - Burkina Faso
10.01.2024 | Suudi Arabistan - Hong Kong
10.01.2024 | Tunus - Kape Verde
11.01.2024 | Fas - Sierra Leone
11.01.2024 | Güney Afrika - Lesotho
12.01.2024 | Libya - Kuveyt
12.01.2024 | İsveç - Estonya
14.01.2024 | Guatemala - İzlanda
18.01.2024 | Honduras - İzlanda
19.01.2024 | Uganda - Kuveyt
20.01.2024 | ABD - Slovenya
02.02.2024 | Kuveyt - Tacikistan
03.02.2024 | Kosta Rika - El Salvador
03.03.2024 | Trinidad Tobago - Jamaika
14.03.2024 | Kazakistan - Türkmenistan
20.03.2024 | San Marino - Saint Kitts ve Nevis
21.03.2024 | El Salvador - Bonaire
21.03.2024 | Kıbrıs Rum Kesimi - Letonya
21.03.2024 | Rusya - Sırbistan
21.03.2024 | Beyaz Rusya - Karadağ
21.03.2024 | Malta - Slovenya
21.03.2024 | Gine - Vanuatu
21.03.2024 | Kape Verde - Guyana
21.03.2024 | Portekiz - İsveç
22.03.2024 | Venezuela - İtalya
22.03.2024 | Güney Afrika - Andorra
22.03.2024 | Ekvador - Guatemala
22.03.2024 | Belize - Porto Riko
22.03.2024 | O. Afrika Cumhuriyeti - Butan Krallığı
22.03.2024 | Madagaskar - Burundi
22.03.2024 | Bulgaristan - Tanzanya
22.03.2024 | Botsvana - Ruanda
22.03.2024 | Kuzey Makedonya - Moldova
22.03.2024 | Sri Lanka - Papua Yeni Gine
22.03.2024 | Nijerya - Gana
22.03.2024 | Azerbaycan - Moğolistan
22.03.2024 | Ermenistan - Kosova
22.03.2024 | Norveç - Çek Cumhuriyeti
22.03.2024 | Lihtenştayn - Faroe Adaları
22.03.2024 | Ekvator Ginesi - Kamboçya
22.03.2024 | Bermuda - Brunei Sultanlığı
22.03.2024 | Senegal - Gabon
22.03.2024 | Hollanda - İskoçya
22.03.2024 | Macaristan - Türkiye
22.03.2024 | Arnavutluk - Şili
22.03.2024 | Romanya - Kuzey İrlanda
22.03.2024 | Mısır - Yeni Zelanda
22.03.2024 | İspanya - Kolombiya
23.03.2024 | Komor Adaları - Uganda
23.03.2024 | Cezayir - Bolivya
23.03.2024 | Fas - Angola
23.03.2024 | Moritanya - Mali
23.03.2024 | Nijer - Togo
23.03.2024 | Sudan - Gine Bissau
23.03.2024 | Arjantin - El Salvador
23.03.2024 | Peru - Nikaragua
23.03.2024 | Zambiya - Zimbabve
23.03.2024 | Malavi - Kenya
23.03.2024 | Fildişi Sahili - Benin
23.03.2024 | İrlanda - Belçika
23.03.2024 | Slovakya - Avusturya
23.03.2024 | Danimarka - İsviçre
23.03.2024 | Bask Ülkesi - Uruguay
23.03.2024 | İngiltere - Brezilya
23.03.2024 | Fransa - Almanya
23.03.2024 | Tunus - Hırvatístan
24.03.2024 | Etiyopya - Lesotho
24.03.2024 | Suriname - Martinik
24.03.2024 | San Marino - Saint Kitts ve Nevis
24.03.2024 | İtalya - Ekvador
25.03.2024 | Guatemala - Venezuela
25.03.2024 | O. Afrika Cumhuriyeti - Papua Yeni Gine
25.03.2024 | Burundi - Botsvana
25.03.2024 | Madagaskar - Ruanda
25.03.2024 | Tanzanya - Moğolistan
25.03.2024 | Sri Lanka - Butan Krallığı
25.03.2024 | Azerbaycan - Bulgaristan
25.03.2024 | Karadağ - Kuzey Makedonya
25.03.2024 | Rusya - Paraguay
25.03.2024 | Kıbrıs Rum Kesimi - Sırbistan
25.03.2024 | İsveç - Arnavutluk
25.03.2024 | Gine - Bermuda
25.03.2024 | Kape Verde - Ekvator Ginesi
25.03.2024 | Gabon - Kongo
26.03.2024 | Komor Adaları - Angola
26.03.2024 | Bolivya - Andorra
26.03.2024 | Gine Bissau - Sudan
26.03.2024 | Malavi - Zambiya
26.03.2024 | Zimbabve - Kenya
26.03.2024 | Gana - Uganda
26.03.2024 | Finlandiya - Estonya
26.03.2024 | Letonya - Lihtenştayn
26.03.2024 | Norveç - Slovakya
26.03.2024 | Malta - Beyaz Rusya
26.03.2024 | Macaristan - Kosova
26.03.2024 | Çek Cumhuriyeti - Ermenistan
26.03.2024 | Guyana - Kamboçya
26.03.2024 | Vanuatu - Brunei Sultanlığı
26.03.2024 | Danimarka - Faroe Adaları
26.03.2024 | Senegal - Benin
26.03.2024 | Uruguay - Fildişi Sahili
26.03.2024 | Romanya - Kolombiya
26.03.2024 | İrlanda - İsviçre
26.03.2024 | Avusturya - Türkiye
26.03.2024 | Slovenya - Portekiz
26.03.2024 | Almanya - Hollanda
26.03.2024 | İngiltere - Belçika
26.03.2024 | Lüksemburg - Kazakistan
26.03.2024 | İskoçya - Kuzey İrlanda
26.03.2024 | Mısır - Hırvatístan
26.03.2024 | Yeni Zelanda - Tunus
26.03.2024 | Fransa - Şili
26.03.2024 | İspanya - Brezilya
27.03.2024 | Cezayir - Güney Afrika
27.03.2024 | Nijerya - Mali
27.03.2024 | Togo - Libya
27.03.2024 | Fas - Moritanya
27.03.2024 | Nikaragua - Küba
27.03.2024 | Honduras - El Salvador
27.03.2024 | Peru - Dominik Cumhuriyeti
27.03.2024 | Arjantin - Kosta Rika
14.05.2024 | Trinidad Tobago - Guyana
16.05.2024 | Trinidad Tobago - Guyana
27.05.2024 | Guatemala - Nikaragua
29.05.2024 | Katalunya - Panama
01.06.2024 | Meksika - Bolivya
01.06.2024 | Kosta Rika - Uruguay
01.06.2024 | Greenland - Türkmenistan
02.06.2024 | Endonezya - Tanzanya
03.06.2024 | Cebelitarık - İskoçya
03.06.2024 | Hırvatístan - Kuzey Makedonya
03.06.2024 | Arnavutluk - Lihtenştayn
03.06.2024 | İngiltere - Bosna Hersek
03.06.2024 | Almanya - Ukrayna
04.06.2024 | Slovenya - Ermenistan
04.06.2024 | İsviçre - Estonya
04.06.2024 | Romanya - Bulgaristan
04.06.2024 | İrlanda - Macaristan
04.06.2024 | Portekiz - Finlandiya
04.06.2024 | Avusturya - Sırbistan
04.06.2024 | İtalya - Türkiye
05.06.2024 | Slovakya - San Marino
05.06.2024 | Danimarka - İsveç
05.06.2024 | Norveç - Kosova
05.06.2024 | Belçika - Karadağ
05.06.2024 | Fransa - Lüksemburg
05.06.2024 | İspanya - Andorra
06.06.2024 | Meksika - Uruguay
06.06.2024 | Cebelitarık - Galler
06.06.2024 | Hollanda - Kanada
07.06.2024 | Kamboçya - Moğolistan
07.06.2024 | Çek Cumhuriyeti - Malta
07.06.2024 | Ermenistan - Kazakistan
07.06.2024 | Beyaz Rusya - Rusya
07.06.2024 | Arnavutluk - Azerbaycan
07.06.2024 | Romanya - Lihtenştayn
07.06.2024 | Polonya - Ukrayna
07.06.2024 | İngiltere - İzlanda
07.06.2024 | Almanya - Yunanistan
07.06.2024 | İskoçya - Finlandiya
08.06.2024 | Peru - Paraguay
08.06.2024 | Slovenya - Bulgaristan
08.06.2024 | Macaristan - İsrail
08.06.2024 | Moldova - Kıbrıs Rum Kesimi
08.06.2024 | İsviçre - Avusturya
08.06.2024 | İsveç - Sırbistan
08.06.2024 | Portekiz - Hırvatístan
08.06.2024 | Danimarka - Norveç
08.06.2024 | Belçika - Lüksemburg
08.06.2024 | İspanya - Kuzey İrlanda
09.06.2024 | ABD - Kolombiya
09.06.2024 | Meksika - Brezilya
09.06.2024 | İtalya - Bosna Hersek
09.06.2024 | Slovakya - Galler
09.06.2024 | Karadağ - Gürcistan
09.06.2024 | Fransa - Kanada
10.06.2024 | Arjantin - Ekvador
10.06.2024 | Çek Cumhuriyeti - Kuzey Makedonya
10.06.2024 | Polonya - Türkiye
10.06.2024 | Hollanda - İzlanda
11.06.2024 | Moğolistan - Kamboçya
11.06.2024 | Brunei Sultanlığı - Sri Lanka
11.06.2024 | Azerbaycan - Kazakistan
11.06.2024 | Beyaz Rusya - İsrail
11.06.2024 | San Marino - Kıbrıs Rum Kesimi
11.06.2024 | Moldova - Ukrayna
11.06.2024 | Malta - Yunanistan
11.06.2024 | Portekiz - İrlanda
11.06.2024 | Kuzey İrlanda - Andorra
12.06.2024 | Şili - Paraguay
13.06.2024 | ABD - Brezilya
13.06.2024 | Ekvador - Bolivya
15.06.2024 | Guatemala - Arjantin
15.06.2024 | Peru - El Salvador
16.06.2024 | Kolombiya - Bolivya
16.06.2024 | Ekvador - Honduras
17.06.2024 | Panama - Paraguay
25.06.2024 | Ekvador - Bolivya
19.07.2024 | Arjantin - Guinea
28.07.2024 | Guatemala - El Salvador
27.08.2024 | Ürdün - Kuzey Kore
29.08.2024 | Ürdün - Kuzey Kore
02.09.2024 | Guatemala - Uruguay
02.09.2024 | Fiji - Solomon Adaları
04.09.2024 | Lübnan - Tacikistan
04.09.2024 | Malezya - Filipinler
04.09.2024 | Cebelitarık - Andorra
05.09.2024 | Solomon Adaları - Hong Kong
05.09.2024 | Butan Krallığı - Bangladeş
05.09.2024 | Vietnam - Rusya
07.09.2024 | Rusya - Tayland
07.09.2024 | ABD - Kanada
08.09.2024 | Meksika - Yeni Zelanda
08.09.2024 | Filipinler - Tacikistan
08.09.2024 | Butan Krallığı - Bangladeş
08.09.2024 | Malezya - Lübnan
10.09.2024 | Vietnam - Tayland
10.09.2024 | Moldova - San Marino
11.09.2024 | ABD - Yeni Zelanda
11.09.2024 | Kanada - Meksika
10.10.2024 | Myanmar - Sri Lanka
10.10.2024 | Lihtenştayn - Hong Kong
11.10.2024 | Kamboçya - Tayvan
12.10.2024 | Vietnam - Hindistan
13.10.2024 | ABD - Panama
13.10.2024 | Meksika - Valencia
13.10.2024 | Andorra - San Marino
14.10.2024 | Yeni Zelanda - Malezya
15.10.2024 | Hong Kong - Kamboçya
16.10.2024 | Kanada - Panama
16.10.2024 | Meksika - ABD
13.11.2024 | Bangladeş - Maldivler
13.11.2024 | Tacikistan - Nepal
14.11.2024 | Hong Kong - Filipinler
14.11.2024 | Singapur - Myanmar
14.11.2024 | Tayland - Lübnan
14.11.2024 | Malezya - Lao Halk Cumhuriyeti
14.11.2024 | Malta - Lihtenştayn
15.11.2024 | Rusya - Brunei Sultanlığı
16.11.2024 | Bangladeş - Maldivler
16.11.2024 | Nepal - Afganistan
17.11.2024 | Tayland - Lao Halk Cumhuriyeti
18.11.2024 | Singapur - Tayvan
18.11.2024 | Hindistan - Malezya
19.11.2024 | Myanmar - Lübnan
19.11.2024 | Hong Kong - Mauritius Adaları
19.11.2024 | Tacikistan - Afganistan
19.11.2024 | Rusya - Suriye
19.11.2024 | Cebelitarık - Moldova
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Yemen - Kuveyt maçı
Uluslararası Hazırlık Maçları 2024
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PUAN DURUMU
FİKSTÜR
TAKIMLAR
Uluslararası Hazırlık Maçları | 1
Yemen
Ould Ali, Noureddine
09/12/24 - 18:00
0 : 0
Kuveyt
Juan Antonio Pizzi
Önemli Dakikalar
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Maç İstatistiği
Saha İçi Diziliş
Veri Bulunmamaktadır