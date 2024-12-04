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Uluslararası Hazırlık Maçları,Kadınlar 2014
Uluslararası Hazırlık Maçları,Kadınlar 2013
Uluslararası Hazırlık Maçları,Kadınlar 2012
Uluslararası Hazırlık Maçları,Kadınlar 2011
Uluslararası Hazırlık Maçları 2010,Kadınlar
Maçlar
04.12.2024 | Avustralya - Tayvan
13.02.2024 | Lübnan - Syria
15.02.2024 | Lübnan - Syria
21.02.2024 | Filipinler - Finlandiya
21.02.2024 | Portekiz - Çek Cumhuriyeti
22.02.2024 | Romanya - Yunanistan
22.02.2024 | Arnavutluk - Beyaz Rusya
22.02.2024 | Malta - Faroe Adaları
23.02.2024 | Polonya - İsviçre
23.02.2024 | İtalya - İrlanda
23.02.2024 | İngiltere - Avusturya
24.02.2024 | Şili - Jamaika
24.02.2024 | Çek Cumhuriyeti - Kore Cumhuriyeti
25.02.2024 | Gürcistan - Kuzey Makedonya
25.02.2024 | Cebelitarık - Lihtenştayn
25.02.2024 | Türkiye - Yunanistan
26.02.2024 | Bolivya - Peru
27.02.2024 | Kosova - Hindistan
27.02.2024 | İskoçya - Finlandiya
27.02.2024 | İsviçre - Polonya
27.02.2024 | İngiltere - İtalya
27.02.2024 | Portekiz - Kore Cumhuriyeti
27.02.2024 | İrlanda - Galler
27.02.2024 | Uruguay - Ekvador
28.02.2024 | Şili - Jamaika
28.02.2024 | Gürcistan - Kuzey Makedonya
28.02.2024 | Türkiye - Romanya
28.02.2024 | Danimarka - Avusturya
28.02.2024 | Bolivya - Peru
04.04.2024 | Rusya - Ekvador
05.04.2024 | Kore Cumhuriyeti - Filipinler
06.04.2024 | Yeni Zelanda - Tayland
07.04.2024 | Kosta Rika - Peru
08.04.2024 | Kore Cumhuriyeti - Filipinler
08.04.2024 | Rusya - Ekvador
09.04.2024 | Yeni Zelanda - Tayland
09.04.2024 | Botsvana - Namibya
10.04.2024 | Meksika - Avustralya
28.05.2024 | Endonezya - Singapur
29.05.2024 | Mali - Seychelles
29.05.2024 | Tanzanya - South Sudan
30.05.2024 | Guatemala - Şili
31.05.2024 | Venezuela - Kolombiya
31.05.2024 | Avustralya - Çin
31.05.2024 | Özbekistan - Hindistan
31.05.2024 | Seychelles - South Sudan
31.05.2024 | Japonya - Yeni Zelanda
31.05.2024 | Tanzanya - Mali
31.05.2024 | Ekvador - Haiti
31.05.2024 | Bolivya - El Salvador
01.06.2024 | Uruguay - Rusya
01.06.2024 | Arjantin - Kosta Rika
01.06.2024 | Senegal - Güney Afrika
01.06.2024 | Kanada - Meksika
01.06.2024 | Brezilya - Jamaika
02.06.2024 | ABD - Kore Cumhuriyeti
02.06.2024 | Guatemala - Şili
02.06.2024 | Nikaragua - Peru
03.06.2024 | Venezuela - Kolombiya
03.06.2024 | Avustralya - Çin
03.06.2024 | Bangladeş - Tayvan
03.06.2024 | Japonya - Yeni Zelanda
03.06.2024 | Morocco - Congo DR
04.06.2024 | Uruguay - Rusya
04.06.2024 | Arjantin - Kosta Rika
04.06.2024 | Özbekistan - Hindistan
04.06.2024 | Ekvador - Haiti
04.06.2024 | Senegal - Güney Afrika
05.06.2024 | Brezilya - Jamaika
05.06.2024 | Kanada - Meksika
05.06.2024 | ABD - Kore Cumhuriyeti
05.06.2024 | Nikaragua - Peru
08.06.2024 | Bahreyn - Endonezya
11.07.2024 | Hong Kong - Endonezya
11.07.2024 | Lihtenştayn - Namibya
11.07.2024 | Tunisia - Tanzanya
12.07.2024 | Rusya - Kuzey Kore
12.07.2024 | Senegal - Congo DR
13.07.2024 | Paraguay - Şili
13.07.2024 | Japonya - Gana
13.07.2024 | Yeni Zelanda - Zambiya
13.07.2024 | Avustralya - Kanada
13.07.2024 | ABD - Meksika
14.07.2024 | El Salvador - Peru
15.07.2024 | Paraguay - Şili
15.07.2024 | Rusya - Kuzey Kore
16.07.2024 | Singapur - Macao
16.07.2024 | Senegal - Congo DR
17.07.2024 | ABD - Kosta Rika
17.07.2024 | El Salvador - Peru
19.07.2024 | Japonya - Kolombiya
04.08.2024 | Tayland - Tayvan
11.08.2024 | Saudi Arabia - Moldova
23.10.2024 | Vietnam - Özbekistan
23.10.2024 | Saudi Arabia - Malezya
24.10.2024 | Tayland - Venezuela
24.10.2024 | Estonya - Litvanya
25.10.2024 | ABD - İzlanda
25.10.2024 | Kuzey Makedonya - Moldova
25.10.2024 | Ekvador - Şili
25.10.2024 | Danimarka - Güney Afrika
25.10.2024 | İtalya - Malta
25.10.2024 | İsviçre - Avustralya
25.10.2024 | Morocco - Tanzanya
25.10.2024 | İngiltere - Almanya
25.10.2024 | Hollanda - Endonezya
25.10.2024 | Fransa - Jamaika
25.10.2024 | İspanya - Kanada
26.10.2024 | Japonya - Kore Cumhuriyeti
26.10.2024 | Çin - Özbekistan
26.10.2024 | Rusya - Kenya
26.10.2024 | Peru - Bolivya
27.10.2024 | Brezilya - Kolombiya
27.10.2024 | Meksika - Venezuela
27.10.2024 | Litvanya - Faroe Adaları
27.10.2024 | Letonya - Estonya
27.10.2024 | Kosta Rika - Panama
28.10.2024 | ABD - İzlanda
28.10.2024 | Kuzey Makedonya - Moldova
28.10.2024 | Ekvador - Şili
28.10.2024 | Almanya - Avustralya
29.10.2024 | Ürdün - Tayvan
29.10.2024 | Rusya - Haiti
29.10.2024 | Çin - Vietnam
29.10.2024 | Danimarka - Hollanda
29.10.2024 | İtalya - İspanya
29.10.2024 | Morocco - Senegal
29.10.2024 | İngiltere - Güney Afrika
29.10.2024 | İsviçre - Fransa
30.10.2024 | Meksika - Tayland
30.10.2024 | Kosta Rika - Panama
31.10.2024 | ABD - Arjantin
27.11.2024 | Cezayir - Uganda
27.11.2024 | Kosta Rika - Panama
28.11.2024 | Avustralya - Brezilya
28.11.2024 | Moldova - Ermenistan
28.11.2024 | Fransa - Hollanda
28.11.2024 | Rusya - Azerbaycan
28.11.2024 | Slovakya - Yunanistan
29.11.2024 | Kosova - Estonya
29.11.2024 | Saudi Arabia - Filistin
29.11.2024 | İspanya - Kore Cumhuriyeti
29.11.2024 | Kanada - İzlanda
29.11.2024 | Hollanda - Çin
30.11.2024 | Jamaika - Güney Afrika
30.11.2024 | Hırvatístan - Slovenya
30.11.2024 | Cezayir - Uganda
30.11.2024 | İngiltere - ABD
01.12.2024 | Şili - Uruguay
01.12.2024 | Kolombiya - Arjantin
01.12.2024 | Meksika - Kosta Rika
01.12.2024 | Avustralya - Brezilya
01.12.2024 | Slovakya - Yunanistan
01.12.2024 | Moldova - Ermenistan
02.12.2024 | Kosova - Estonya
02.12.2024 | Rusya - Azerbaycan
02.12.2024 | Danimarka - İzlanda
02.12.2024 | Almanya - İtalya
03.12.2024 | Jamaika - Güney Afrika
03.12.2024 | Kuzey Makedonya - Karadağ
03.12.2024 | Romanya - Arnavutluk
03.12.2024 | Saudi Arabia - Filistin
03.12.2024 | Kanada - Kore Cumhuriyeti
03.12.2024 | Morocco - Mali
03.12.2024 | Hollanda - ABD
03.12.2024 | İngiltere - İsviçre
03.12.2024 | Fransa - İspanya
04.12.2024 | Meksika - Panama
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Uluslararası Hazırlık Maçları,Kadınlar
Uluslararası Hazırlık Maçları,Kadınlar 2024 Sezonu
Avustralya - Tayvan maçı
Uluslararası Hazırlık Maçları,Kadınlar 2024
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Uluslararası Hazırlık Maçları,Kadınlar | 1
Avustralya
Gustavsson, Tony
04/12/24 - 12:00
0 : 0
Tayvan
Kazuo Echigo
Önemli Dakikalar
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Maç İstatistiği
Saha İçi Diziliş
Veri Bulunmamaktadır