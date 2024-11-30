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Canlı Skor Kolombiya Primera A, Kapanış Primera A, Kapanış 2024 Sezonu Millonarios FC - Atletico Nacional Medellin maçı
Primera A, Kapanış 2024
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30.11.2024 | 04:30 | Millonarios FC-Atletico Nacional Medellin | Primera A, Kapanış | 3. Hafta

Millonarios FC ile Atletico Nacional Medellin 2024 Primera A, Kapanış yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Hinestrosa Romana, Jhon Alexander tarafından yönetilen Millonarios FC-Atletico Nacional Medellin maçı, Estadio Nemesio Camacho El Campin Stadı'nda oynanıyor. Millonarios FC-Atletico Nacional Medellin maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Millonarios FC-Atletico Nacional Medellin
Maçın Tarihi ve Saati: 30.11.2024 / 04:30
Maçın Hakemi: Hinestrosa Romana, Jhon Alexander

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