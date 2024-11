Maçları Filtrele

29.11.2024 | Al-Karamah SC - Teshreen SC 25.10.2024 | Al-Wathba SC - Al Ittihad Ahli of Aleppo 25.10.2024 | Al-Wahda SC (Syr) - Teshreen SC 25.10.2024 | Taliya SC - Hutteen SC 25.10.2024 | Jableh SC - Al-Sholla 26.10.2024 | Al-Jaish SC (Syr) - Al-Shorta SC 01.11.2024 | Al-Karamah SC - Al-Jaish SC (Syr) 01.11.2024 | Al-Shorta SC - Al-Wahda SC (Syr) 01.11.2024 | Al Ittihad Ahli of Aleppo - Taliya SC 01.11.2024 | Hutteen SC - Jableh SC 02.11.2024 | Teshreen SC - Al-Wathba SC 06.11.2024 | Al-Sholla - Al Futuwa 07.11.2024 | Al-Wahda SC (Syr) - Al-Shorta SC 08.11.2024 | Jableh SC - Al-Karamah SC 08.11.2024 | Al-Jaish SC (Syr) - Al Ittihad Ahli of Aleppo 08.11.2024 | Al-Wathba SC - Taliya SC 08.11.2024 | Al-Wahda SC (Syr) - Hutteen SC 11.11.2024 | Al-Wahda SC (Syr) - Hutteen SC 11.11.2024 | Al-Sholla - Al-Shorta SC 15.11.2024 | Al Futuwa - Al-Karamah SC 15.11.2024 | Taliya SC - Hutteen SC 15.11.2024 | Jableh SC - Al-Sholla 22.11.2024 | Taliya SC - Jableh SC 22.11.2024 | Al-Shorta SC - Al Futuwa 22.11.2024 | Hutteen SC - Al-Wathba SC 22.11.2024 | Al-Karamah SC - Al-Sholla 23.11.2024 | Teshreen SC - Al-Jaish SC (Syr) 29.11.2024 | Al-Sholla - Al Ittihad Ahli of Aleppo 29.11.2024 | Al-Jaish SC (Syr) - Taliya SC 29.11.2024 | Jableh SC - Al-Shorta SC 29.11.2024 | Al Ittihad Ahli of Aleppo - Al-Sholla