22.11.2024 | 01:15 | CA Independiente Avellaneda-Gimnasia Y Esgrima La Plata | Profesyonel Lig | 23. Hafta

Maçları Filtrele

22.11.2024 | CA Independiente Avellaneda - Gimnasia Y Esgrima La Plata 11.05.2024 | CA Sarmiento Junin - Instituto AC Cordoba 11.05.2024 | Argentinos Juniors - CA Rosario Central 11.05.2024 | Newells Old Boys - CA Platense 11.05.2024 | CA Huracan - Defensa Y Justicia 11.05.2024 | CD Godoy Cruz - CA Barracas Central 11.05.2024 | CA Independiente Avellaneda - CA Talleres de Cordoba 12.05.2024 | CA River Plate (Arg) - CA Central Cordoba SE 12.05.2024 | CA River Plate (Arg) - CA Belgrano de Cordoba 12.05.2024 | Deportivo Riestra AFBC - CA San Lorenzo Almagro 12.05.2024 | CA Tigre - Estudiantes de La Plata 12.05.2024 | CA Belgrano de Cordoba - Racing Club Avellaneda 12.05.2024 | Atletico Lanus - Independiente Rivadavia De Mendoza 13.05.2024 | Atletico Tucuman - Boca Juniors 14.05.2024 | Gimnasia Y Esgrima La Plata - Velez Sarsfield 14.05.2024 | Union de Santa Fe - CA Banfield 18.05.2024 | Independiente Rivadavia De Mendoza - CD Godoy Cruz 19.05.2024 | CA River Plate (Arg) - CA Belgrano de Cordoba 19.05.2024 | Defensa Y Justicia - Gimnasia Y Esgrima La Plata 19.05.2024 | Instituto AC Cordoba - Union de Santa Fe 19.05.2024 | CA Barracas Central - CA Sarmiento Junin 19.05.2024 | CA Platense - CA Independiente Avellaneda 19.05.2024 | CA Banfield - CA Huracan 19.05.2024 | CA Talleres de Cordoba - Atletico Tucuman 20.05.2024 | CA Central Cordoba SE - Boca Juniors 21.05.2024 | CA San Lorenzo Almagro - Atletico Lanus 21.05.2024 | Estudiantes de La Plata - Deportivo Riestra AFBC 21.05.2024 | Racing Club Avellaneda - Argentinos Juniors 21.05.2024 | CA Rosario Central - CA Tigre 22.05.2024 | Velez Sarsfield - Newells Old Boys 24.05.2024 | Deportivo Riestra AFBC - CA Rosario Central 25.05.2024 | CA Tigre - Racing Club Avellaneda 25.05.2024 | CA Belgrano de Cordoba - CA Central Cordoba SE 25.05.2024 | Atletico Lanus - Estudiantes de La Plata 25.05.2024 | Argentinos Juniors - CA River Plate (Arg) 25.05.2024 | Newells Old Boys - Defensa Y Justicia 25.05.2024 | CD Godoy Cruz - CA San Lorenzo Almagro 26.05.2024 | Boca Juniors - CA Talleres de Cordoba 26.05.2024 | CA Huracan - Instituto AC Cordoba 26.05.2024 | CA Sarmiento Junin - Independiente Rivadavia De Mendoza 26.05.2024 | Gimnasia Y Esgrima La Plata - CA Banfield 27.05.2024 | CA Independiente Avellaneda - Velez Sarsfield 28.05.2024 | Union de Santa Fe - CA Barracas Central 28.05.2024 | Atletico Tucuman - CA Platense 02.06.2024 | Racing Club Avellaneda - Deportivo Riestra AFBC 02.06.2024 | CA Belgrano de Cordoba - Argentinos Juniors 02.06.2024 | Velez Sarsfield - Atletico Tucuman 02.06.2024 | CA Platense - Boca Juniors 03.06.2024 | CA Central Cordoba SE - CA Talleres de Cordoba 03.06.2024 | CA Rosario Central - Atletico Lanus 03.06.2024 | CA River Plate (Arg) - CA Tigre 03.06.2024 | Instituto AC Cordoba - Gimnasia Y Esgrima La Plata 04.06.2024 | CA San Lorenzo Almagro - CA Sarmiento Junin 04.06.2024 | Defensa Y Justicia - CA Independiente Avellaneda 04.06.2024 | Estudiantes de La Plata - CD Godoy Cruz 04.06.2024 | CA Barracas Central - CA Huracan 05.06.2024 | CA Banfield - Newells Old Boys 05.06.2024 | Independiente Rivadavia De Mendoza - Union de Santa Fe 12.06.2024 | CD Godoy Cruz - CA Rosario Central 13.06.2024 | Argentinos Juniors - CA Central Cordoba SE 13.06.2024 | CA Independiente Avellaneda - CA Banfield 13.06.2024 | Gimnasia Y Esgrima La Plata - CA Barracas Central 13.06.2024 | Deportivo Riestra AFBC - CA River Plate (Arg) 14.06.2024 | CA Tigre - CA Belgrano de Cordoba 14.06.2024 | CA Sarmiento Junin - Estudiantes de La Plata 14.06.2024 | Atletico Lanus - Racing Club Avellaneda 14.06.2024 | Newells Old Boys - Instituto AC Cordoba 15.06.2024 | Boca Juniors - Velez Sarsfield 15.06.2024 | CA Talleres de Cordoba - CA Platense 15.06.2024 | Union de Santa Fe - CA San Lorenzo Almagro 16.06.2024 | CA Huracan - Independiente Rivadavia De Mendoza 16.06.2024 | Atletico Tucuman - Defensa Y Justicia 19.07.2024 | Argentinos Juniors - CA Tigre 19.07.2024 | Independiente Rivadavia De Mendoza - Gimnasia Y Esgrima La Plata 19.07.2024 | Instituto AC Cordoba - CA Independiente Avellaneda 19.07.2024 | CA Barracas Central - Newells Old Boys 20.07.2024 | CA Belgrano de Cordoba - Deportivo Riestra AFBC 20.07.2024 | CA Rosario Central - CA Sarmiento Junin 20.07.2024 | CA San Lorenzo Almagro - CA Huracan 20.07.2024 | Racing Club Avellaneda - CD Godoy Cruz 21.07.2024 | CA Banfield - Atletico Tucuman 21.07.2024 | CA River Plate (Arg) - Atletico Lanus 21.07.2024 | CA Central Cordoba SE - CA Platense 21.07.2024 | Estudiantes de La Plata - Union de Santa Fe 22.07.2024 | Velez Sarsfield - CA Talleres de Cordoba 22.07.2024 | Defensa Y Justicia - Boca Juniors 23.07.2024 | Deportivo Riestra AFBC - Argentinos Juniors 24.07.2024 | Newells Old Boys - Independiente Rivadavia De Mendoza 24.07.2024 | Gimnasia Y Esgrima La Plata - CA San Lorenzo Almagro 24.07.2024 | CA Independiente Avellaneda - CA Barracas Central 24.07.2024 | CA Talleres de Cordoba - Defensa Y Justicia 24.07.2024 | CA Sarmiento Junin - Racing Club Avellaneda 25.07.2024 | CD Godoy Cruz - CA River Plate (Arg) 25.07.2024 | CA Huracan - Estudiantes de La Plata 26.07.2024 | CA Platense - Velez Sarsfield 26.07.2024 | Atletico Lanus - CA Belgrano de Cordoba 26.07.2024 | Atletico Tucuman - Instituto AC Cordoba 26.07.2024 | CA Tigre - CA Central Cordoba SE 27.07.2024 | Independiente Rivadavia De Mendoza - CA Independiente Avellaneda 27.07.2024 | CA San Lorenzo Almagro - Newells Old Boys 28.07.2024 | CA Rosario Central - CA Huracan 28.07.2024 | CA Banfield - CA Talleres de Cordoba 28.07.2024 | Estudiantes de La Plata - Gimnasia Y Esgrima La Plata 28.07.2024 | Racing Club Avellaneda - Union de Santa Fe 29.07.2024 | CA River Plate (Arg) - CA Sarmiento Junin 29.07.2024 | Instituto AC Cordoba - Boca Juniors 29.07.2024 | CA Barracas Central - Atletico Tucuman 29.07.2024 | Defensa Y Justicia - CA Platense 30.07.2024 | CA Central Cordoba SE - Velez Sarsfield 30.07.2024 | CA Tigre - Deportivo Riestra AFBC 30.07.2024 | Argentinos Juniors - Atletico Lanus 30.07.2024 | CA Belgrano de Cordoba - CD Godoy Cruz 01.08.2024 | Union de Santa Fe - CA Rosario Central 01.08.2024 | Boca Juniors - CA Banfield 03.08.2024 | Newells Old Boys - Estudiantes de La Plata 03.08.2024 | CD Godoy Cruz - Argentinos Juniors 03.08.2024 | Velez Sarsfield - Defensa Y Justicia 03.08.2024 | CA Talleres de Cordoba - Instituto AC Cordoba 04.08.2024 | CA Independiente Avellaneda - CA San Lorenzo Almagro 04.08.2024 | CA Huracan - Racing Club Avellaneda 04.08.2024 | Union de Santa Fe - CA River Plate (Arg) 04.08.2024 | CA Sarmiento Junin - CA Belgrano de Cordoba 04.08.2024 | Boca Juniors - CA Barracas Central 05.08.2024 | Atletico Lanus - CA Tigre 05.08.2024 | Atletico Tucuman - Independiente Rivadavia De Mendoza 05.08.2024 | Deportivo Riestra AFBC - CA Central Cordoba SE 05.08.2024 | Gimnasia Y Esgrima La Plata - CA Rosario Central 06.08.2024 | CA Platense - CA Banfield 08.08.2024 | Argentinos Juniors - CA Sarmiento Junin 09.08.2024 | Deportivo Riestra AFBC - Atletico Lanus 09.08.2024 | CA Barracas Central - CA Talleres de Cordoba 10.08.2024 | CA Belgrano de Cordoba - Union de Santa Fe 10.08.2024 | Racing Club Avellaneda - Gimnasia Y Esgrima La Plata 10.08.2024 | CA San Lorenzo Almagro - Atletico Tucuman 10.08.2024 | CA Rosario Central - Newells Old Boys 11.08.2024 | Independiente Rivadavia De Mendoza - Boca Juniors 11.08.2024 | CA River Plate (Arg) - CA Huracan 11.08.2024 | Instituto AC Cordoba - CA Platense 11.08.2024 | CA Central Cordoba SE - Defensa Y Justicia 11.08.2024 | CA Banfield - Velez Sarsfield 12.08.2024 | Estudiantes de La Plata - CA Independiente Avellaneda 13.08.2024 | CA Tigre - CD Godoy Cruz 17.08.2024 | CA Platense - CA Barracas Central 17.08.2024 | Newells Old Boys - Racing Club Avellaneda 17.08.2024 | Atletico Lanus - CA Central Cordoba SE 17.08.2024 | CA Independiente Avellaneda - CA Rosario Central 17.08.2024 | Gimnasia Y Esgrima La Plata - CA River Plate (Arg) 18.08.2024 | Velez Sarsfield - Instituto AC Cordoba 18.08.2024 | CA Talleres de Cordoba - Independiente Rivadavia De Mendoza 18.08.2024 | Boca Juniors - CA San Lorenzo Almagro 18.08.2024 | CA Sarmiento Junin - CA Tigre 18.08.2024 | Atletico Tucuman - Estudiantes de La Plata 19.08.2024 | CA Huracan - CA Belgrano de Cordoba 20.08.2024 | Union de Santa Fe - Argentinos Juniors 20.08.2024 | CD Godoy Cruz - Deportivo Riestra AFBC 20.08.2024 | Defensa Y Justicia - CA Banfield 24.08.2024 | Independiente Rivadavia De Mendoza - CA Platense 24.08.2024 | Deportivo Riestra AFBC - CA Sarmiento Junin 24.08.2024 | Argentinos Juniors - CA Huracan 24.08.2024 | Instituto AC Cordoba - Defensa Y Justicia 25.08.2024 | CA Tigre - Union de Santa Fe 25.08.2024 | CA San Lorenzo Almagro - CA Talleres de Cordoba 25.08.2024 | Atletico Lanus - CD Godoy Cruz 25.08.2024 | Racing Club Avellaneda - CA Independiente Avellaneda 26.08.2024 | CA River Plate (Arg) - Newells Old Boys 26.08.2024 | CA Barracas Central - Velez Sarsfield 26.08.2024 | CA Central Cordoba SE - CA Banfield 27.08.2024 | CA Rosario Central - Atletico Tucuman 27.08.2024 | CA Belgrano de Cordoba - Gimnasia Y Esgrima La Plata 27.08.2024 | Estudiantes de La Plata - Boca Juniors 31.08.2024 | CA Sarmiento Junin - Atletico Lanus 31.08.2024 | Union de Santa Fe - Deportivo Riestra AFBC 31.08.2024 | Defensa Y Justicia - CA Barracas Central 31.08.2024 | Newells Old Boys - CA Belgrano de Cordoba 01.09.2024 | CA Talleres de Cordoba - Estudiantes de La Plata 01.09.2024 | Velez Sarsfield - Independiente Rivadavia De Mendoza 01.09.2024 | Boca Juniors - CA Rosario Central 01.09.2024 | CA Huracan - CA Tigre 01.09.2024 | CA Platense - CA San Lorenzo Almagro 01.09.2024 | CA Independiente Avellaneda - CA River Plate (Arg) 02.09.2024 | Atletico Tucuman - Racing Club Avellaneda 02.09.2024 | CA Banfield - Instituto AC Cordoba 02.09.2024 | Gimnasia Y Esgrima La Plata - Argentinos Juniors 03.09.2024 | CD Godoy Cruz - CA Central Cordoba SE 13.09.2024 | Deportivo Riestra AFBC - CA Huracan 14.09.2024 | CA Central Cordoba SE - Instituto AC Cordoba 14.09.2024 | Atletico Lanus - Union de Santa Fe 14.09.2024 | CA River Plate (Arg) - Atletico Tucuman 14.09.2024 | CA San Lorenzo Almagro - Velez Sarsfield 14.09.2024 | Racing Club Avellaneda - Boca Juniors 15.09.2024 | CA Belgrano de Cordoba - CA Independiente Avellaneda 15.09.2024 | CA Tigre - Gimnasia Y Esgrima La Plata 15.09.2024 | Estudiantes de La Plata - CA Platense 15.09.2024 | CD Godoy Cruz - CA Sarmiento Junin 15.09.2024 | CA Rosario Central - CA Talleres de Cordoba 16.09.2024 | Argentinos Juniors - Newells Old Boys 16.09.2024 | CA Barracas Central - CA Banfield 17.09.2024 | Independiente Rivadavia De Mendoza - Defensa Y Justicia 20.09.2024 | Gimnasia Y Esgrima La Plata - Deportivo Riestra AFBC 21.09.2024 | Union de Santa Fe - CD Godoy Cruz 21.09.2024 | Boca Juniors - CA River Plate (Arg) 22.09.2024 | Newells Old Boys - CA Tigre 22.09.2024 | Instituto AC Cordoba - CA Barracas Central 22.09.2024 | Defensa Y Justicia - CA San Lorenzo Almagro 22.09.2024 | CA Independiente Avellaneda - Argentinos Juniors 22.09.2024 | CA Huracan - Atletico Lanus 22.09.2024 | CA Talleres de Cordoba - Racing Club Avellaneda 23.09.2024 | CA Platense - CA Rosario Central 23.09.2024 | Atletico Tucuman - CA Belgrano de Cordoba 24.09.2024 | CA Sarmiento Junin - CA Central Cordoba SE 24.09.2024 | CA Banfield - Independiente Rivadavia De Mendoza 24.09.2024 | Velez Sarsfield - Estudiantes de La Plata 27.09.2024 | Deportivo Riestra AFBC - Newells Old Boys 28.09.2024 | Independiente Rivadavia De Mendoza - Instituto AC Cordoba 28.09.2024 | CA San Lorenzo Almagro - CA Banfield 28.09.2024 | CD Godoy Cruz - CA Huracan 28.09.2024 | Estudiantes de La Plata - Defensa Y Justicia 29.09.2024 | CA Belgrano de Cordoba - Boca Juniors 29.09.2024 | CA Central Cordoba SE - CA Barracas Central 29.09.2024 | CA Rosario Central - Velez Sarsfield 29.09.2024 | CA Tigre - CA Independiente Avellaneda 30.09.2024 | CA River Plate (Arg) - CA Talleres de Cordoba 30.09.2024 | CA Sarmiento Junin - Union de Santa Fe 01.10.2024 | Argentinos Juniors - Atletico Tucuman 01.10.2024 | Racing Club Avellaneda - CA Platense 01.10.2024 | Atletico Lanus - Gimnasia Y Esgrima La Plata 02.10.2024 | CA Tigre - CA Independiente Avellaneda 02.10.2024 | CA Rosario Central - Velez Sarsfield 05.10.2024 | Union de Santa Fe - CA Central Cordoba SE 05.10.2024 | CA Huracan - CA Sarmiento Junin 05.10.2024 | Velez Sarsfield - Racing Club Avellaneda 05.10.2024 | Newells Old Boys - Atletico Lanus 05.10.2024 | Gimnasia Y Esgrima La Plata - CD Godoy Cruz 06.10.2024 | Instituto AC Cordoba - CA San Lorenzo Almagro 06.10.2024 | CA Independiente Avellaneda - Deportivo Riestra AFBC 06.10.2024 | CA Talleres de Cordoba - CA Belgrano de Cordoba 07.10.2024 | CA Platense - CA River Plate (Arg) 07.10.2024 | Boca Juniors - Argentinos Juniors 07.10.2024 | CA Barracas Central - Independiente Rivadavia De Mendoza 08.10.2024 | CA Banfield - Estudiantes de La Plata 08.10.2024 | Defensa Y Justicia - CA Rosario Central 08.10.2024 | Atletico Tucuman - CA Tigre 18.10.2024 | Deportivo Riestra AFBC - Atletico Tucuman 18.10.2024 | CA Sarmiento Junin - Gimnasia Y Esgrima La Plata 19.10.2024 | CA Central Cordoba SE - Independiente Rivadavia De Mendoza 19.10.2024 | Atletico Lanus - CA Independiente Avellaneda 19.10.2024 | CA River Plate (Arg) - Velez Sarsfield 19.10.2024 | CA Belgrano de Cordoba - CA Platense 19.10.2024 | Racing Club Avellaneda - Defensa Y Justicia 20.10.2024 | CA Tigre - Boca Juniors 20.10.2024 | Union de Santa Fe - CA Huracan 20.10.2024 | Argentinos Juniors - CA Talleres de Cordoba 20.10.2024 | CA Rosario Central - CA Banfield 20.10.2024 | Estudiantes de La Plata - Instituto AC Cordoba 21.10.2024 | CD Godoy Cruz - Newells Old Boys 21.10.2024 | CA San Lorenzo Almagro - CA Barracas Central 25.10.2024 | CA Barracas Central - Estudiantes de La Plata 26.10.2024 | Defensa Y Justicia - CA River Plate (Arg) 26.10.2024 | Instituto AC Cordoba - CA Rosario Central 26.10.2024 | Newells Old Boys - CA Sarmiento Junin 27.10.2024 | CA Independiente Avellaneda - CD Godoy Cruz 27.10.2024 | Velez Sarsfield - CA Belgrano de Cordoba 27.10.2024 | Independiente Rivadavia De Mendoza - CA San Lorenzo Almagro 27.10.2024 | CA Platense - Argentinos Juniors 27.10.2024 | CA Banfield - Racing Club Avellaneda 28.10.2024 | Boca Juniors - Deportivo Riestra AFBC 28.10.2024 | Atletico Tucuman - Atletico Lanus 28.10.2024 | CA Talleres de Cordoba - CA Tigre 29.10.2024 | Gimnasia Y Esgrima La Plata - Union de Santa Fe 29.10.2024 | CA Huracan - CA Central Cordoba SE 01.11.2024 | CA Sarmiento Junin - CA Independiente Avellaneda 01.11.2024 | Estudiantes de La Plata - Independiente Rivadavia De Mendoza 01.11.2024 | CD Godoy Cruz - Atletico Tucuman 01.11.2024 | CA Rosario Central - CA Barracas Central 02.11.2024 | CA Central Cordoba SE - CA San Lorenzo Almagro 02.11.2024 | CA Huracan - Gimnasia Y Esgrima La Plata 02.11.2024 | Union de Santa Fe - Newells Old Boys 02.11.2024 | Argentinos Juniors - Velez Sarsfield 02.11.2024 | Deportivo Riestra AFBC - CA Talleres de Cordoba 03.11.2024 | CA River Plate (Arg) - CA Banfield 03.11.2024 | CA Belgrano de Cordoba - Defensa Y Justicia 03.11.2024 | CA Tigre - CA Platense 03.11.2024 | Racing Club Avellaneda - Instituto AC Cordoba 04.11.2024 | Atletico Lanus - Boca Juniors 05.11.2024 | Atletico Tucuman - CA Sarmiento Junin 05.11.2024 | Independiente Rivadavia De Mendoza - CA Rosario Central 06.11.2024 | CA San Lorenzo Almagro - Estudiantes de La Plata 06.11.2024 | Gimnasia Y Esgrima La Plata - CA Central Cordoba SE 06.11.2024 | Newells Old Boys - CA Huracan 06.11.2024 | CA Independiente Avellaneda - Union de Santa Fe 06.11.2024 | CA Barracas Central - Racing Club Avellaneda 06.11.2024 | CA Banfield - CA Belgrano de Cordoba 07.11.2024 | Boca Juniors - CD Godoy Cruz 07.11.2024 | Instituto AC Cordoba - CA River Plate (Arg) 08.11.2024 | CA Talleres de Cordoba - Atletico Lanus 08.11.2024 | Defensa Y Justicia - Argentinos Juniors 08.11.2024 | CA Platense - Deportivo Riestra AFBC 08.11.2024 | Velez Sarsfield - CA Tigre 09.11.2024 | Union de Santa Fe - Atletico Tucuman 09.11.2024 | Gimnasia Y Esgrima La Plata - Newells Old Boys 10.11.2024 | CA Rosario Central - CA San Lorenzo Almagro 10.11.2024 | CA Huracan - CA Independiente Avellaneda 10.11.2024 | CA Central Cordoba SE - Estudiantes de La Plata 10.11.2024 | CA River Plate (Arg) - CA Barracas Central 11.11.2024 | CD Godoy Cruz - CA Talleres de Cordoba 11.11.2024 | Racing Club Avellaneda - Independiente Rivadavia De Mendoza 11.11.2024 | CA Sarmiento Junin - Boca Juniors 11.11.2024 | Deportivo Riestra AFBC - Velez Sarsfield 12.11.2024 | Atletico Lanus - CA Platense 12.11.2024 | CA Tigre - Defensa Y Justicia 12.11.2024 | Argentinos Juniors - CA Banfield 12.11.2024 | CA Belgrano de Cordoba - Instituto AC Cordoba 17.11.2024 | CA San Lorenzo Almagro - Racing Club Avellaneda 18.11.2024 | CA Banfield - CA Tigre 19.11.2024 | CA Platense - CD Godoy Cruz 19.11.2024 | Defensa Y Justicia - Deportivo Riestra AFBC 19.11.2024 | Instituto AC Cordoba - Argentinos Juniors 19.11.2024 | Atletico Tucuman - CA Huracan 20.11.2024 | Newells Old Boys - CA Central Cordoba SE 21.11.2024 | Estudiantes de La Plata - CA Rosario Central 21.11.2024 | Velez Sarsfield - Atletico Lanus 21.11.2024 | Boca Juniors - Union de Santa Fe 21.11.2024 | CA Barracas Central - CA Belgrano de Cordoba 22.11.2024 | CA Talleres de Cordoba - CA Sarmiento Junin 22.11.2024 | Independiente Rivadavia De Mendoza - CA River Plate (Arg)