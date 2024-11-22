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Profesyonel Lig 2024
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22.11.2024 | 01:15 | CA Independiente Avellaneda-Gimnasia Y Esgrima La Plata | Profesyonel Lig | 23. Hafta

CA Independiente Avellaneda ile Gimnasia Y Esgrima La Plata 2024 Profesyonel Lig yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Mastrangelo, Hernan tarafından yönetilen CA Independiente Avellaneda-Gimnasia Y Esgrima La Plata maçı, Libertadores de America Stadı'nda oynanıyor. CA Independiente Avellaneda-Gimnasia Y Esgrima La Plata maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: CA Independiente Avellaneda-Gimnasia Y Esgrima La Plata
Maçın Tarihi ve Saati: 22.11.2024 / 01:15
Maçın Hakemi: Mastrangelo, Hernan

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