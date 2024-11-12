12.11.2024 | 00:10 | Atletico Nacional Medellin-Independiente Medellin | Primera A, Kapanış | 18. Hafta

Atletico Nacional Medellin ile Independiente Medellin 2024 Primera A, Kapanış yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Ortega Jaimes, Carlos Arturo tarafından yönetilen Atletico Nacional Medellin-Independiente Medellin maçı, Estadio Atanasio Girardot Stadı'nda oynanıyor. Atletico Nacional Medellin-Independiente Medellin maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Atletico Nacional Medellin-Independiente Medellin
Maçın Tarihi ve Saati: 12.11.2024 / 00:10
Maçın Hakemi: Ortega Jaimes, Carlos Arturo