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Canlı Skor Kolombiya Primera A, Kapanış Primera A, Kapanış 2024 Sezonu Atletico Nacional Medellin - Independiente Medellin maçı
Primera A, Kapanış 2024
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12.11.2024 | 00:10 | Atletico Nacional Medellin-Independiente Medellin | Primera A, Kapanış | 18. Hafta

Atletico Nacional Medellin ile Independiente Medellin 2024 Primera A, Kapanış yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Ortega Jaimes, Carlos Arturo tarafından yönetilen Atletico Nacional Medellin-Independiente Medellin maçı, Estadio Atanasio Girardot Stadı'nda oynanıyor. Atletico Nacional Medellin-Independiente Medellin maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Atletico Nacional Medellin-Independiente Medellin
Maçın Tarihi ve Saati: 12.11.2024 / 00:10
Maçın Hakemi: Ortega Jaimes, Carlos Arturo

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