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Kamboçya Premier Ligi 24/25
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11.11.2024 | 14:00 | Royal Cambodian Armed Forces FA-Preah Khan Reach Svay Rieng FC | Kamboçya Premier Ligi | 12. Hafta

Royal Cambodian Armed Forces FA ile Preah Khan Reach Svay Rieng FC 24/25 Kamboçya Premier Ligi yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Royal Cambodian Armed Forces FA-Preah Khan Reach Svay Rieng FC maçı, Stadı'nda oynanıyor. Royal Cambodian Armed Forces FA-Preah Khan Reach Svay Rieng FC maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Royal Cambodian Armed Forces FA-Preah Khan Reach Svay Rieng FC
Maçın Tarihi ve Saati: 11.11.2024 / 14:00
Maçın Hakemi:

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