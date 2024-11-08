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Canlı Skor Kolombiya Primera A, Kapanış Primera A, Kapanış 2024 Sezonu CS Deportes Pereira - Atletico Nacional Medellin maçı
Primera A, Kapanış 2024
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08.11.2024 | 04:45 | CS Deportes Pereira-Atletico Nacional Medellin | Primera A, Kapanış | 17. Hafta

CS Deportes Pereira ile Atletico Nacional Medellin 2024 Primera A, Kapanış yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Gutierrez, Carlos Betancur tarafından yönetilen CS Deportes Pereira-Atletico Nacional Medellin maçı, Estadio Hernan Ramirez Villegas Stadı'nda oynanıyor. CS Deportes Pereira-Atletico Nacional Medellin maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: CS Deportes Pereira-Atletico Nacional Medellin
Maçın Tarihi ve Saati: 08.11.2024 / 04:45
Maçın Hakemi: Gutierrez, Carlos Betancur

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