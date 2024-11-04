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LigaPro Primera A 2024
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04.11.2024 | 23:00 | CD Tecnico Universitario-CD Universidad Catolica del Ecuador | LigaPro Primera A | 12. Hafta

CD Tecnico Universitario ile CD Universidad Catolica del Ecuador 2024 LigaPro Primera A yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Gonzalez Cordero, Gabriel Ismael tarafından yönetilen CD Tecnico Universitario-CD Universidad Catolica del Ecuador maçı, Estadio Bellavista Stadı'nda oynanıyor. CD Tecnico Universitario-CD Universidad Catolica del Ecuador maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: CD Tecnico Universitario-CD Universidad Catolica del Ecuador
Maçın Tarihi ve Saati: 04.11.2024 / 23:00
Maçın Hakemi: Gonzalez Cordero, Gabriel Ismael

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