04.11.2024 | 23:00 | CD Tecnico Universitario-CD Universidad Catolica del Ecuador | LigaPro Primera A | 12. Hafta

CD Tecnico Universitario ile CD Universidad Catolica del Ecuador 2024 LigaPro Primera A yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Gonzalez Cordero, Gabriel Ismael tarafından yönetilen CD Tecnico Universitario-CD Universidad Catolica del Ecuador maçı, Estadio Bellavista Stadı'nda oynanıyor. CD Tecnico Universitario-CD Universidad Catolica del Ecuador maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: CD Tecnico Universitario-CD Universidad Catolica del Ecuador

Maçın Tarihi ve Saati: 04.11.2024 / 23:00

Maçın Hakemi: Gonzalez Cordero, Gabriel Ismael