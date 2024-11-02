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Canlı Skor ABD NCAA Normal Sezon, Kadınlar NCAA Normal Sezon, Kadınlar 2024 Sezonu Texas A&M Corpus Christi Islanders - Ut Rio Grande Valley Vaqueros maçı
NCAA Normal Sezon, Kadınlar 2024
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02.11.2024 | 03:00 | Texas A&M Corpus Christi Islanders-Ut Rio Grande Valley Vaqueros | NCAA Normal Sezon, Kadınlar | league. Hafta

Texas A&M Corpus Christi Islanders ile Ut Rio Grande Valley Vaqueros 2024 NCAA Normal Sezon, Kadınlar yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Texas A&M Corpus Christi Islanders-Ut Rio Grande Valley Vaqueros maçı, Stadı'nda oynanıyor. Texas A&M Corpus Christi Islanders-Ut Rio Grande Valley Vaqueros maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Texas A&M Corpus Christi Islanders-Ut Rio Grande Valley Vaqueros
Maçın Tarihi ve Saati: 02.11.2024 / 03:00
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