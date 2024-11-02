02.11.2024 | 02:00 | Wake Forest University Demon Deacons-North Carolina State Wolfpack | NCAA, Normal Sezon | league. Hafta

Wake Forest University Demon Deacons ile North Carolina State Wolfpack 2024 NCAA, Normal Sezon yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Wake Forest University Demon Deacons-North Carolina State Wolfpack maçı, Stadı'nda oynanıyor. Wake Forest University Demon Deacons-North Carolina State Wolfpack maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Wake Forest University Demon Deacons-North Carolina State Wolfpack
Maçın Tarihi ve Saati: 02.11.2024 / 02:00
Maçın Hakemi: