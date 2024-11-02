www.fotomac.com.tr Anasayfa
FİKSTÜR
PUAN DURUMU
TAKIMLAR
LİG İSTATİSTİĞİ
Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
Ülke
Turnuva
Sezon
Maçlar
Canlı Skor ABD NCAA, Normal Sezon NCAA, Normal Sezon 2024 Sezonu Wake Forest University Demon Deacons - North Carolina State Wolfpack maçı
NCAA, Normal Sezon 2024
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR

02.11.2024 | 02:00 | Wake Forest University Demon Deacons-North Carolina State Wolfpack | NCAA, Normal Sezon | league. Hafta

Wake Forest University Demon Deacons ile North Carolina State Wolfpack 2024 NCAA, Normal Sezon yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Wake Forest University Demon Deacons-North Carolina State Wolfpack maçı, Stadı'nda oynanıyor. Wake Forest University Demon Deacons-North Carolina State Wolfpack maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Wake Forest University Demon Deacons-North Carolina State Wolfpack
Maçın Tarihi ve Saati: 02.11.2024 / 02:00
Maçın Hakemi:

Günün Spor Manşetleri

Tüm Manşetler
Akyazı'da Trabzonspor - F. Bahçe düellosu! İşte ilk 11'ler
F.Bahçeli yıldıza 7 milyon Euro'luk teklif!
REKLAM - TOD
Beşiktaş'tan Operi hamlesi! Transfer yanıtı...
Yükleniyor Maç Bilgileri Yükleniyor