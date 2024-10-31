31.10.2024 | 13:00 | FK Pohronie Ziar Nad Hronom Dolna Zdana-RSC Hamsik Academy Banska Bystrica | U19 1. Liga | 9. Hafta

FK Pohronie Ziar Nad Hronom Dolna Zdana ile RSC Hamsik Academy Banska Bystrica 24/25 U19 1. Liga yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen FK Pohronie Ziar Nad Hronom Dolna Zdana-RSC Hamsik Academy Banska Bystrica maçı, Stadı'nda oynanıyor. FK Pohronie Ziar Nad Hronom Dolna Zdana-RSC Hamsik Academy Banska Bystrica maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: FK Pohronie Ziar Nad Hronom Dolna Zdana-RSC Hamsik Academy Banska Bystrica
Maçın Tarihi ve Saati: 31.10.2024 / 13:00
Maçın Hakemi: