27.10.2024 | 03:45 | Independiente Rivadavia De Mendoza-CA San Lorenzo Almagro | Profesyonel Lig | 19. Hafta

Independiente Rivadavia De Mendoza ile CA San Lorenzo Almagro 2024 Profesyonel Lig yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Tello Figueroa, Facundo tarafından yönetilen Independiente Rivadavia De Mendoza-CA San Lorenzo Almagro maçı, Estadio Bautista Gargantini Stadı'nda oynanıyor. Independiente Rivadavia De Mendoza-CA San Lorenzo Almagro maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Independiente Rivadavia De Mendoza-CA San Lorenzo Almagro
Maçın Tarihi ve Saati: 27.10.2024 / 03:45
Maçın Hakemi: Tello Figueroa, Facundo