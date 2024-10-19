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Profesyonel Lig 2024
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19.10.2024 | 00:45 | CA Central Cordoba SE-Independiente Rivadavia De Mendoza | Profesyonel Lig | 18. Hafta

CA Central Cordoba SE ile Independiente Rivadavia De Mendoza 2024 Profesyonel Lig yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CA Central Cordoba SE-Independiente Rivadavia De Mendoza maçı, Estadio Unico Madre De Ciudades Stadı'nda oynanıyor. CA Central Cordoba SE-Independiente Rivadavia De Mendoza maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: CA Central Cordoba SE-Independiente Rivadavia De Mendoza
Maçın Tarihi ve Saati: 19.10.2024 / 00:45
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