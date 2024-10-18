18.10.2024 | 02:00 | Western Carolina Catamounts-East Tennessee State Lady Buccaneers | NCAA Normal Sezon, Kadınlar | . Hafta

Western Carolina Catamounts ile East Tennessee State Lady Buccaneers 2024 NCAA Normal Sezon, Kadınlar yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Western Carolina Catamounts-East Tennessee State Lady Buccaneers maçı, Stadı'nda oynanıyor. Western Carolina Catamounts-East Tennessee State Lady Buccaneers maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Western Carolina Catamounts-East Tennessee State Lady Buccaneers
Maçın Tarihi ve Saati: 18.10.2024 / 02:00
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