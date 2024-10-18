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NCAA Normal Sezon, Kadınlar 2024
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18.10.2024 | 03:00 | Southern Indiana Screaming Eagles-Arkansas Little Rock Trojans | NCAA Normal Sezon, Kadınlar | . Hafta

Southern Indiana Screaming Eagles ile Arkansas Little Rock Trojans 2024 NCAA Normal Sezon, Kadınlar yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Southern Indiana Screaming Eagles-Arkansas Little Rock Trojans maçı, Stadı'nda oynanıyor. Southern Indiana Screaming Eagles-Arkansas Little Rock Trojans maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Southern Indiana Screaming Eagles-Arkansas Little Rock Trojans
Maçın Tarihi ve Saati: 18.10.2024 / 03:00
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