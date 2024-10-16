16.10.2024 | 23:30 | Western Illinois Leathernecks-Southern Indiana Screaming Eagles | NCAA, Normal Sezon | . Hafta

Western Illinois Leathernecks ile Southern Indiana Screaming Eagles 2024 NCAA, Normal Sezon yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Western Illinois Leathernecks-Southern Indiana Screaming Eagles maçı, Stadı'nda oynanıyor. Western Illinois Leathernecks-Southern Indiana Screaming Eagles maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: Western Illinois Leathernecks-Southern Indiana Screaming Eagles

Maçın Tarihi ve Saati: 16.10.2024 / 23:30

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