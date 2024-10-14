14.10.2024 | 22:00 | Boyaca Patriotas FC-Independiente Santa Fe | Primera A, Kapanış | 14. Hafta

Boyaca Patriotas FC ile Independiente Santa Fe 2024 Primera A, Kapanış yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Marquez Ortega, Carlos Andres tarafından yönetilen Boyaca Patriotas FC-Independiente Santa Fe maçı, Estadio La Independencia Stadı'nda oynanıyor. Boyaca Patriotas FC-Independiente Santa Fe maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Boyaca Patriotas FC-Independiente Santa Fe
Maçın Tarihi ve Saati: 14.10.2024 / 22:00
Maçın Hakemi: Marquez Ortega, Carlos Andres