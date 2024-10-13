13.10.2024 | 20:00 | Arkansas Little Rock Trojans-Southeast Missouri State Redhawks | NCAA Normal Sezon, Kadınlar | . Hafta

Arkansas Little Rock Trojans ile Southeast Missouri State Redhawks 2024 NCAA Normal Sezon, Kadınlar yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Arkansas Little Rock Trojans-Southeast Missouri State Redhawks maçı, Stadı'nda oynanıyor. Arkansas Little Rock Trojans-Southeast Missouri State Redhawks maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: Arkansas Little Rock Trojans-Southeast Missouri State Redhawks

Maçın Tarihi ve Saati: 13.10.2024 / 20:00

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