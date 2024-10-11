11.10.2024 | 04:30 | Independiente Santa Fe-Boyaco Chico FC | Primera A, Kapanış | 9. Hafta

Independiente Santa Fe ile Boyaco Chico FC 2024 Primera A, Kapanış yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Rivera Gonzalez, Hector Alexander tarafından yönetilen Independiente Santa Fe-Boyaco Chico FC maçı, Estadio Nemesio Camacho El Campin Stadı'nda oynanıyor. Independiente Santa Fe-Boyaco Chico FC maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Independiente Santa Fe-Boyaco Chico FC
Maçın Tarihi ve Saati: 11.10.2024 / 04:30
Maçın Hakemi: Rivera Gonzalez, Hector Alexander