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Botola Pro D2 24/25
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR

05.10.2024 | 18:00 | Racing Athletic Club Casablanca-Kawkab Athletic Club of Marrakech | Botola Pro D2 | 2. Hafta

Racing Athletic Club Casablanca ile Kawkab Athletic Club of Marrakech 24/25 Botola Pro D2 yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Racing Athletic Club Casablanca-Kawkab Athletic Club of Marrakech maçı, Stade Pere Jego Stadı'nda oynanıyor. Racing Athletic Club Casablanca-Kawkab Athletic Club of Marrakech maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Racing Athletic Club Casablanca-Kawkab Athletic Club of Marrakech
Maçın Tarihi ve Saati: 05.10.2024 / 18:00
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