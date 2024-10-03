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Canlı Skor El Salvador Primera Division, Açılış Primera Division, Açılış 2024 Sezonu Once Deportivo de Ahuachapan - CD Platense Municipal Zacatecoluca maçı
Primera Division, Açılış 2024
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03.10.2024 | 00:30 | Once Deportivo de Ahuachapan-CD Platense Municipal Zacatecoluca | Primera Division, Açılış | 13. Hafta

Once Deportivo de Ahuachapan ile CD Platense Municipal Zacatecoluca 2024 Primera Division, Açılış yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Once Deportivo de Ahuachapan-CD Platense Municipal Zacatecoluca maçı, Stadı'nda oynanıyor. Once Deportivo de Ahuachapan-CD Platense Municipal Zacatecoluca maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Once Deportivo de Ahuachapan-CD Platense Municipal Zacatecoluca
Maçın Tarihi ve Saati: 03.10.2024 / 00:30
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