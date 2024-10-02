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Canlı Skor Slovakya 3. Liga, Batı 3. Liga, Batı 24/25 Sezonu OFK Banik Lehota Pod Vtacnikom - TJ Tatran Krasno Nad Kysucou maçı
3. Liga, Batı 24/25
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02.10.2024 | 16:30 | OFK Banik Lehota Pod Vtacnikom-TJ Tatran Krasno Nad Kysucou | 3. Liga, Batı | 7. Hafta

OFK Banik Lehota Pod Vtacnikom ile TJ Tatran Krasno Nad Kysucou 24/25 3. Liga, Batı yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen OFK Banik Lehota Pod Vtacnikom-TJ Tatran Krasno Nad Kysucou maçı, Futbalovy Stadion OFK Banik Stadı'nda oynanıyor. OFK Banik Lehota Pod Vtacnikom-TJ Tatran Krasno Nad Kysucou maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: OFK Banik Lehota Pod Vtacnikom-TJ Tatran Krasno Nad Kysucou
Maçın Tarihi ve Saati: 02.10.2024 / 16:30
Maçın Hakemi:

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