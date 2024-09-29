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Canlı Skor Belçika Nationale 1 ACFF Nationale 1 ACFF 24/25 Sezonu Rrc Stockay-Warfusee - Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes maçı
Nationale 1 ACFF 24/25
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29.09.2024 | 16:00 | Rrc Stockay-Warfusee-Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes | Nationale 1 ACFF | 6. Hafta

Rrc Stockay-Warfusee ile Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes 24/25 Nationale 1 ACFF yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Rrc Stockay-Warfusee-Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes maçı, Stadı'nda oynanıyor. Rrc Stockay-Warfusee-Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Rrc Stockay-Warfusee-Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes
Maçın Tarihi ve Saati: 29.09.2024 / 16:00
Maçın Hakemi:

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