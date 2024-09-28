28.09.2024 | 16:00 | Villa Dalme Valle Brembana-Ssd Virtus Ciseranobergamo 1909 | Serie D,C Grubu | 5. Hafta

Villa Dalme Valle Brembana ile Ssd Virtus Ciseranobergamo 1909 24/25 Serie D,C Grubu yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Villa Dalme Valle Brembana-Ssd Virtus Ciseranobergamo 1909 maçı, Sportivo Villa d Alme Stadı'nda oynanıyor. Villa Dalme Valle Brembana-Ssd Virtus Ciseranobergamo 1909 maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: Villa Dalme Valle Brembana-Ssd Virtus Ciseranobergamo 1909

Maçın Tarihi ve Saati: 28.09.2024 / 16:00

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