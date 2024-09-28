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Profesyonel Lig 2024
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28.09.2024 | 22:00 | Independiente Petrolero-GV Club Deportivo San Jose de Oruro | Profesyonel Lig | 17. Hafta

Independiente Petrolero ile GV Club Deportivo San Jose de Oruro 2024 Profesyonel Lig yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Independiente Petrolero-GV Club Deportivo San Jose de Oruro maçı, Estadio Olimpico Patria Stadı'nda oynanıyor. Independiente Petrolero-GV Club Deportivo San Jose de Oruro maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Independiente Petrolero-GV Club Deportivo San Jose de Oruro
Maçın Tarihi ve Saati: 28.09.2024 / 22:00
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