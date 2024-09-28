28.09.2024 | 22:00 | Independiente Petrolero-GV Club Deportivo San Jose de Oruro | Profesyonel Lig | 17. Hafta

Maçları Filtrele

28.09.2024 | Independiente Petrolero - GV Club Deportivo San Jose de Oruro 17.02.2024 | Always Ready - FC Universitario de Vinto 17.02.2024 | San Antonio Bulo Bulo - The Strongest 18.02.2024 | Club Bolivar - GV Club Deportivo San Jose de Oruro 18.02.2024 | Real Santa Cruz - CD Real Tomayapo 18.02.2024 | CA Nacional Potosi - Blooming 19.02.2024 | Guabira Montero - Independiente Petrolero 19.02.2024 | Jorge Wilstermann - Oriente Petrolero 20.02.2024 | Club Aurora - Royal Pari FC 21.02.2024 | CD Real Tomayapo - San Antonio Bulo Bulo 21.02.2024 | The Strongest - Real Santa Cruz 21.02.2024 | FC Universitario de Vinto - Guabira Montero 22.02.2024 | GV Club Deportivo San Jose de Oruro - Jorge Wilstermann 22.02.2024 | Oriente Petrolero - Club Bolivar 22.02.2024 | Royal Pari FC - CA Nacional Potosi 23.02.2024 | Blooming - Club Aurora 23.02.2024 | Independiente Petrolero - Always Ready 24.02.2024 | San Antonio Bulo Bulo - FC Universitario de Vinto 25.02.2024 | Guabira Montero - Real Santa Cruz 25.02.2024 | Club Aurora - Jorge Wilstermann 26.02.2024 | Club Bolivar - The Strongest 26.02.2024 | Blooming - Oriente Petrolero 27.02.2024 | Always Ready - GV Club Deportivo San Jose de Oruro 27.02.2024 | CD Real Tomayapo - Royal Pari FC 28.02.2024 | Independiente Petrolero - CA Nacional Potosi 28.02.2024 | San Antonio Bulo Bulo - The Strongest 02.03.2024 | Royal Pari FC - Blooming 02.03.2024 | The Strongest - CD Real Tomayapo 03.03.2024 | Jorge Wilstermann - Club Bolivar 03.03.2024 | Guabira Montero - Always Ready 03.03.2024 | CA Nacional Potosi - Club Aurora 04.03.2024 | FC Universitario de Vinto - Independiente Petrolero 04.03.2024 | GV Club Deportivo San Jose de Oruro - Oriente Petrolero 04.03.2024 | Real Santa Cruz - San Antonio Bulo Bulo 08.03.2024 | Real Santa Cruz - Guabira Montero 09.03.2024 | Royal Pari FC - CD Real Tomayapo 09.03.2024 | FC Universitario de Vinto - San Antonio Bulo Bulo 10.03.2024 | Always Ready - GV Club Deportivo San Jose de Oruro 10.03.2024 | CA Nacional Potosi - Independiente Petrolero 10.03.2024 | Jorge Wilstermann - Club Aurora 11.03.2024 | The Strongest - Club Bolivar 11.03.2024 | Oriente Petrolero - Blooming 13.03.2024 | Always Ready - Guabira Montero 13.03.2024 | Independiente Petrolero - FC Universitario de Vinto 13.03.2024 | San Antonio Bulo Bulo - Real Santa Cruz 14.03.2024 | Club Aurora - CA Nacional Potosi 14.03.2024 | CD Real Tomayapo - The Strongest 15.03.2024 | Oriente Petrolero - GV Club Deportivo San Jose de Oruro 15.03.2024 | Club Bolivar - Jorge Wilstermann 16.03.2024 | Blooming - Royal Pari FC 21.03.2024 | Club Aurora - Royal Pari FC 28.03.2024 | GV Club Deportivo San Jose de Oruro - Always Ready 29.03.2024 | Blooming - Club Aurora 30.03.2024 | Real Santa Cruz - The Strongest 30.03.2024 | San Antonio Bulo Bulo - CD Real Tomayapo 31.03.2024 | Guabira Montero - FC Universitario de Vinto 31.03.2024 | CA Nacional Potosi - Royal Pari FC 31.03.2024 | Always Ready - Independiente Petrolero 01.04.2024 | Club Bolivar - Oriente Petrolero 01.04.2024 | Club Aurora - Blooming 02.04.2024 | Jorge Wilstermann - GV Club Deportivo San Jose de Oruro 06.04.2024 | The Strongest - San Antonio Bulo Bulo 06.04.2024 | Royal Pari FC - Club Aurora 06.04.2024 | Blooming - CA Nacional Potosi 07.04.2024 | FC Universitario de Vinto - Always Ready 07.04.2024 | Oriente Petrolero - Jorge Wilstermann 07.04.2024 | GV Club Deportivo San Jose de Oruro - Club Bolivar 08.04.2024 | CD Real Tomayapo - Real Santa Cruz 09.04.2024 | Independiente Petrolero - Guabira Montero 12.04.2024 | Real Santa Cruz - The Strongest 14.04.2024 | San Antonio Bulo Bulo - Club Bolivar 15.04.2024 | GV Club Deportivo San Jose de Oruro - The Strongest 15.04.2024 | CA Nacional Potosi - FC Universitario de Vinto 16.04.2024 | Independiente Petrolero - Club Aurora 17.04.2024 | FC Universitario de Vinto - CA Nacional Potosi 18.04.2024 | The Strongest - GV Club Deportivo San Jose de Oruro 19.04.2024 | Club Bolivar - San Antonio Bulo Bulo 19.04.2024 | Club Aurora - Independiente Petrolero 21.04.2024 | FC Universitario de Vinto - The Strongest 22.04.2024 | Independiente Petrolero - San Antonio Bulo Bulo 22.04.2024 | San Antonio Bulo Bulo - Independiente Petrolero 28.04.2024 | The Strongest - FC Universitario de Vinto 29.04.2024 | Independiente Petrolero - San Antonio Bulo Bulo 01.05.2024 | FC Universitario de Vinto - San Antonio Bulo Bulo 05.05.2024 | San Antonio Bulo Bulo - FC Universitario de Vinto 11.05.2024 | CD Real Tomayapo - GV Club Deportivo San Jose de Oruro 11.05.2024 | San Antonio Bulo Bulo - Guabira Montero 12.05.2024 | Always Ready - Blooming 12.05.2024 | The Strongest - CA Nacional Potosi 12.05.2024 | Independiente Petrolero - Club Bolivar 13.05.2024 | Club Aurora - Oriente Petrolero 13.05.2024 | Real Santa Cruz - Jorge Wilstermann 14.05.2024 | FC Universitario de Vinto - Royal Pari FC 18.05.2024 | Blooming - San Antonio Bulo Bulo 18.05.2024 | GV Club Deportivo San Jose de Oruro - Independiente Petrolero 19.05.2024 | CA Nacional Potosi - Real Santa Cruz 19.05.2024 | Oriente Petrolero - FC Universitario de Vinto 19.05.2024 | Guabira Montero - Club Aurora 20.05.2024 | Club Bolivar - CD Real Tomayapo 20.05.2024 | Jorge Wilstermann - The Strongest 21.05.2024 | Royal Pari FC - Always Ready 21.05.2024 | Real Santa Cruz - GV Club Deportivo San Jose de Oruro 22.05.2024 | Independiente Petrolero - Oriente Petrolero 22.05.2024 | CD Real Tomayapo - FC Universitario de Vinto 23.05.2024 | Club Aurora - Club Bolivar 23.05.2024 | Blooming - Jorge Wilstermann 23.05.2024 | San Antonio Bulo Bulo - Royal Pari FC 24.05.2024 | Always Ready - CA Nacional Potosi 24.05.2024 | The Strongest - Guabira Montero 25.05.2024 | FC Universitario de Vinto - Club Aurora 26.05.2024 | Club Bolivar - Real Santa Cruz 26.05.2024 | Blooming - CD Real Tomayapo 26.05.2024 | Guabira Montero - CA Nacional Potosi 27.05.2024 | Jorge Wilstermann - Always Ready 27.05.2024 | Oriente Petrolero - The Strongest 28.05.2024 | GV Club Deportivo San Jose de Oruro - San Antonio Bulo Bulo 28.05.2024 | Royal Pari FC - Independiente Petrolero 30.05.2024 | Real Santa Cruz - GV Club Deportivo San Jose de Oruro 12.07.2024 | Real Santa Cruz - Royal Pari FC 13.07.2024 | Independiente Petrolero - Guabira Montero 13.07.2024 | Always Ready - CD Real Tomayapo 13.07.2024 | San Antonio Bulo Bulo - Oriente Petrolero 14.07.2024 | Club Aurora - GV Club Deportivo San Jose de Oruro 14.07.2024 | The Strongest - FC Universitario de Vinto 14.07.2024 | CA Nacional Potosi - Jorge Wilstermann 15.07.2024 | Blooming - Club Bolivar 19.07.2024 | FC Universitario de Vinto - Real Santa Cruz 20.07.2024 | Royal Pari FC - Blooming 20.07.2024 | CD Real Tomayapo - CA Nacional Potosi 21.07.2024 | GV Club Deportivo San Jose de Oruro - The Strongest 21.07.2024 | Jorge Wilstermann - San Antonio Bulo Bulo 21.07.2024 | Independiente Petrolero - Club Aurora 22.07.2024 | Club Bolivar - Always Ready 22.07.2024 | Oriente Petrolero - Guabira Montero 26.07.2024 | San Antonio Bulo Bulo - CD Real Tomayapo 27.07.2024 | Blooming - Independiente Petrolero 27.07.2024 | Real Santa Cruz - Oriente Petrolero 28.07.2024 | The Strongest - Club Aurora 28.07.2024 | Jorge Wilstermann - Royal Pari FC 28.07.2024 | Guabira Montero - GV Club Deportivo San Jose de Oruro 29.07.2024 | CA Nacional Potosi - Club Bolivar 29.07.2024 | Always Ready - FC Universitario de Vinto 31.07.2024 | Club Aurora - San Antonio Bulo Bulo 31.07.2024 | Oriente Petrolero - Jorge Wilstermann 31.07.2024 | CD Real Tomayapo - Guabira Montero 01.08.2024 | Club Bolivar - GV Club Deportivo San Jose de Oruro 01.08.2024 | CA Nacional Potosi - Royal Pari FC 01.08.2024 | FC Universitario de Vinto - Blooming 02.08.2024 | Independiente Petrolero - Real Santa Cruz 02.08.2024 | Always Ready - The Strongest 03.08.2024 | GV Club Deportivo San Jose de Oruro - Oriente Petrolero 04.08.2024 | Royal Pari FC - Club Bolivar 04.08.2024 | Guabira Montero - FC Universitario de Vinto 05.08.2024 | The Strongest - Independiente Petrolero 05.08.2024 | Jorge Wilstermann - CD Real Tomayapo 05.08.2024 | Real Santa Cruz - Club Aurora 06.08.2024 | Blooming - CA Nacional Potosi 06.08.2024 | San Antonio Bulo Bulo - Always Ready 07.08.2024 | FC Universitario de Vinto - GV Club Deportivo San Jose de Oruro 08.08.2024 | Oriente Petrolero - Royal Pari FC 08.08.2024 | CD Real Tomayapo - Independiente Petrolero 08.08.2024 | Real Santa Cruz - The Strongest 09.08.2024 | Club Aurora - Blooming 09.08.2024 | Club Bolivar - Jorge Wilstermann 10.08.2024 | CA Nacional Potosi - San Antonio Bulo Bulo 10.08.2024 | Always Ready - Guabira Montero 11.08.2024 | Royal Pari FC - CD Real Tomayapo 11.08.2024 | Club Aurora - Jorge Wilstermann 12.08.2024 | The Strongest - Club Bolivar 12.08.2024 | Oriente Petrolero - Blooming 12.08.2024 | San Antonio Bulo Bulo - FC Universitario de Vinto 13.08.2024 | GV Club Deportivo San Jose de Oruro - Always Ready 13.08.2024 | Independiente Petrolero - CA Nacional Potosi 14.08.2024 | Guabira Montero - Real Santa Cruz 17.08.2024 | Always Ready - Oriente Petrolero 17.08.2024 | FC Universitario de Vinto - Independiente Petrolero 18.08.2024 | CA Nacional Potosi - GV Club Deportivo San Jose de Oruro 18.08.2024 | Blooming - Real Santa Cruz 18.08.2024 | CD Real Tomayapo - The Strongest 19.08.2024 | Jorge Wilstermann - Guabira Montero 19.08.2024 | Royal Pari FC - Club Aurora 20.08.2024 | Club Bolivar - San Antonio Bulo Bulo 21.08.2024 | Independiente Petrolero - Real Santa Cruz 22.08.2024 | CA Nacional Potosi - Royal Pari FC 24.08.2024 | Guabira Montero - Blooming 24.08.2024 | Real Santa Cruz - Always Ready 25.08.2024 | GV Club Deportivo San Jose de Oruro - Jorge Wilstermann 25.08.2024 | Independiente Petrolero - San Antonio Bulo Bulo 25.08.2024 | The Strongest - Royal Pari FC 26.08.2024 | FC Universitario de Vinto - Club Bolivar 26.08.2024 | Oriente Petrolero - CA Nacional Potosi 27.08.2024 | Club Aurora - CD Real Tomayapo 01.09.2024 | Real Santa Cruz - Royal Pari FC 13.09.2024 | Royal Pari FC - Guabira Montero 14.09.2024 | Jorge Wilstermann - FC Universitario de Vinto 14.09.2024 | CD Real Tomayapo - Real Santa Cruz 14.09.2024 | San Antonio Bulo Bulo - The Strongest 15.09.2024 | CA Nacional Potosi - Club Aurora 15.09.2024 | Always Ready - Independiente Petrolero 16.09.2024 | Club Bolivar - Oriente Petrolero 16.09.2024 | Blooming - GV Club Deportivo San Jose de Oruro 18.09.2024 | San Antonio Bulo Bulo - Always Ready 19.09.2024 | The Strongest - Club Bolivar 20.09.2024 | FC Universitario de Vinto - CA Nacional Potosi 21.09.2024 | GV Club Deportivo San Jose de Oruro - Royal Pari FC 21.09.2024 | Real Santa Cruz - San Antonio Bulo Bulo 22.09.2024 | Oriente Petrolero - CD Real Tomayapo 22.09.2024 | Club Aurora - Always Ready 22.09.2024 | Guabira Montero - Club Bolivar 23.09.2024 | Independiente Petrolero - Jorge Wilstermann 23.09.2024 | The Strongest - Blooming 24.09.2024 | Royal Pari FC - FC Universitario de Vinto 25.09.2024 | GV Club Deportivo San Jose de Oruro - CD Real Tomayapo 25.09.2024 | Oriente Petrolero - Club Aurora 25.09.2024 | Guabira Montero - San Antonio Bulo Bulo 26.09.2024 | CA Nacional Potosi - The Strongest 26.09.2024 | Club Bolivar - Independiente Petrolero 27.09.2024 | Jorge Wilstermann - Real Santa Cruz 27.09.2024 | Blooming - Always Ready 29.09.2024 | FC Universitario de Vinto - Oriente Petrolero