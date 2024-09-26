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Canlı Skor Arjantin Liga Profesional, Reserves Liga Profesional, Reserves 2024 Sezonu Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve - Atletico Tucuman Reserve maçı
Liga Profesional, Reserves 2024
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26.09.2024 | 21:00 | Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve-Atletico Tucuman Reserve | Liga Profesional, Reserves | 9. Hafta

Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve ile Atletico Tucuman Reserve 2024 Liga Profesional, Reserves yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve-Atletico Tucuman Reserve maçı, Stadı'nda oynanıyor. Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve-Atletico Tucuman Reserve maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve-Atletico Tucuman Reserve
Maçın Tarihi ve Saati: 26.09.2024 / 21:00
Maçın Hakemi:

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